كأس العالم للأندية: خروج مدوّي للأرجنتين وتأهل جميع الأندية البرازيلية

مع اقتراب نهاية الأدوار الأولى من مسابقة كأس العالم للأندية

مع اقتراب نهاية الأدوار الأولى من مسابقة كأس العالم للأندية الجارية في الولايات المتحدة الأميركية، دُوّنت مفاجأة من العيار الثقيل، بخروج ممثليّ الأرجنتين، المهيمنة قارياً، وتأهل ممثليّ البرازيل، المتراجعة في أميركا الجنوبية.

فقد حلّ بوكا جونيورز ثالثاً في المجموعة الثالثة خلف بنفيكا البرتغالي وبايرن ميونيخ الألماني وعاد الى المنزل، وحذا ريفر بلايت حذوه بحلوله ثالثاُ في المجموعة الخامسة خلف انتر ميلان الإيطالي ومونتيري المكسيكي.

في المقابل، تصدر بالميراس البرازيلي المجموعة الأولى امام انتر ميامي الأميركي وتأهلا معاً على حساب بورتو البرتغالي والأهلي المصري، وتأهل بوتافوغو الوصيف مع باريس سان جيرمان المتصدر عن المجموعة الثانية على حساب أتلتيكو مدريد الاسباني وسياتل ساوندرز الأميركي.

كذلك، تصدر فلامنغو المجموعة الثالثة وتأهل معه تشيلسي الإنجليزي، وخرج كل من الترجّي التونسي ولوس أنجلوس إف سي الأميركي، وتأهل فلومينينسي الوصيف برفقة بروسيا دورتموند الألماني عن المجموعة السادسة على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وأولسان الكوري الجنوبي.







