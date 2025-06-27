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اشتعلت بين مبابي وسان جيرمان ونجم الراب دخل على الخط مهدداً

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اشتعلت بين مبابي وسان جيرمان ونجم الراب دخل على الخط مهدداً
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كرة القدم

2025-06-27 | 06:50
اشتعلت بين مبابي وسان جيرمان ونجم الراب دخل على الخط مهدداً

في فصل جديد من فصول التوتر بين كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان

في فصل جديد من فصول التوتر بين كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان، تقدّم مهاجم ريال مدريد الحالي بدعوى قضائية يتّهم فيها أحد المسؤولين في النادي الباريسي بمحاولة ابتزازه.
ولم تهدأ خلافات اللاعب مع الإدارة منذ رحيله في صيف 2024، حين غادر مجانًا إلى ريال مدريد بعد نهاية عقده.
وتفاقم التوتر بين الطرفين، بعد أن اتهم مبابي ناديه السابق بالتخلّف عن دفع رواتبه لثلاثة أشهر، والتي تبلغ قيمتها نحو 55 مليون يورو، ولجأ إلى القضاء للمطالبة بمستحقاته.
وفي تطوّر جديد، قدّم فريقه القانوني هذا الأسبوع دعوى ثانية أمام القضاء الفرنسي، يتّهم فيها شخصية من داخل النادي بابتزازه من خلال عزله عن الفريق خلال فترة التحضير للموسم في صيف 2023، بهدف الضغط عليه لتجديد عقده، وهو ما يعتبره مبابي إجراءً غير قانوني.
بعد الكشف عن الدعوى وجّه مغني الراب الفرنسي بوبا رسالة إلى مبابي قال فيها "إن لم تترك ناصر (الخليفي رئيس النادي) وشأنه، سأكشف ما كنت تفعله في بالم بيتش، ومع من كنت ... وكيف أصبت بالتهاب المعدة والأمعاء .. توقّف عن هذه الألاعيب، يا كيكي".


اشتعلت بين مبابي وسان جيرمان ونجم الراب دخل على الخط مهدداً

رياضة

كرة القدم

كيليان مبابي

باريس سان جيرمان

ريال مدريد

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