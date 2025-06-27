فيديو - عودة مؤثرة لنجم ليفربول الى جذوره في سورينام

😁 Ryan Gravenberch: "Back to my roots. Suriname, you've shown me so much love. I'll never forget it!" 🇸🇷❤️ pic.twitter.com/qF3ucpYrpC — EuroFoot (@eurofootcom) June 27, 2025

في زيارة تجمع بين الاعتزاز بالأصول والالتزام المجتمعي، عاد النجم الهولندي ولاعب ليفربول رايان خرافينبيرج إلى موطن والديه في سورينام.وحظي خرافينبيرج باستقبال شعبي حافل في العاصمة باراماريبو، ونُظمت خلال الزيارة دورة كرة قدم تحت عنوان "Every Champion Starts Small but Dreams Big"، وهدفت إلى دعم الشباب المحلي وتشجيعهم على تحقيق أحلامهم، مهما كانت البدايات بسيطة.وعبّر خرافينبيرج عن مشاعره تجاه هذه العودة بكلمات مؤثرة نشرها عبر حساباته الرسمية "إلى جذوري ... سورينام، لقد أظهرتِ لي الكثير من الحب، لن أنسى ذلك أبدًا".وقدّم اللاعب تبرّعًا بقيمة 25 ألف يورو لصالح مشروع يهدف إلى توفير مياه نظيفة للمناطق الداخلية في البلاد، لتشكّل الزيارة لحظة مؤثرة له وللجمهور على حد سواء، وتعكس التزامه الدائم بدعم المجتمعات التي ينتمي إليها والاحتفاء بجذوره التي يعتزّ بها.