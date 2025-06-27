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فيديو - عودة مؤثرة لنجم ليفربول الى جذوره في سورينام

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فيديو - عودة مؤثرة لنجم ليفربول الى جذوره في سورينام
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كرة القدم

2025-06-27 | 06:51
فيديو - عودة مؤثرة لنجم ليفربول الى جذوره في سورينام

في زيارة تجمع بين الاعتزاز بالأصول والالتزام المجتمعي

في زيارة تجمع بين الاعتزاز بالأصول والالتزام المجتمعي، عاد النجم الهولندي ولاعب ليفربول رايان خرافينبيرج إلى موطن والديه في سورينام.
وحظي خرافينبيرج باستقبال شعبي حافل في العاصمة باراماريبو، ونُظمت خلال الزيارة دورة كرة قدم تحت عنوان "Every Champion Starts Small but Dreams Big"، وهدفت إلى دعم الشباب المحلي وتشجيعهم على تحقيق أحلامهم، مهما كانت البدايات بسيطة. 
وعبّر خرافينبيرج عن مشاعره تجاه هذه العودة بكلمات مؤثرة نشرها عبر حساباته الرسمية "إلى جذوري ... سورينام، لقد أظهرتِ لي الكثير من الحب، لن أنسى ذلك أبدًا".
وقدّم اللاعب تبرّعًا بقيمة 25 ألف يورو لصالح مشروع يهدف إلى توفير مياه نظيفة للمناطق الداخلية في البلاد، لتشكّل الزيارة لحظة مؤثرة له وللجمهور على حد سواء، وتعكس التزامه الدائم بدعم المجتمعات التي ينتمي إليها والاحتفاء بجذوره التي يعتزّ بها.



فيديو - عودة مؤثرة لنجم ليفربول الى جذوره في سورينام

رياضة

كرة القدم

ليفربول

رايان خرافينبيرج

سورينام

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