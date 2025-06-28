فيديو وصور - هكذا تحوّل ميسي الى لوحات جدارية مذهلة في وينوود

الحي الذي تحوّل فيه ليونيل ميسي إلى فنّ

حيّ وينوود في مدينة ميامي الأميركية، هو الحي الذي تحوّل فيه ليونيل ميسي إلى فنّ، حيث انتشرت الجداريات المُخصصة لنجم إنتر ميامي، منذ وصول النجم الأرجنتيني الى المدينة في العام ٢٠٢٣ وحتى اليوم.

يُعدّ هذا الحي أحد أهمّ مقاصد مُحبي ميسي في ميامي، وتُوجد فيه جدارية ضخمة لليو، يزيد ارتفاعها عن ٢٠ متراً، من توقيع الفنان الأرجنتيني إغناسيو بانياسكو.



اكتمل العمل قبل توقيع لاعب باريس سان جيرمان آنذاك مع إنتر ميامي عام ٢٠٢٣، وتفاجأ به ديفيد بيكهام، المالك الرئيسي للنادي الأميركي. اكتمل العمل قبل توقيع لاعب باريس سان جيرمان آنذاك مع إنتر ميامي عام ٢٠٢٣، وتفاجأ به ديفيد بيكهام، المالك الرئيسي للنادي الأميركي.



علاوة على ذلك، يُنهي بانياسكو حالياً جدارية أخرى في وينوود تُظهر وجوه نجوم بايرن ميونيخ الكبار (هاري كين، مولر، وموسيالا)، وهي لوحة ستبقى خالدة على جدران هذه المنطقة الفنية. علاوة على ذلك، يُنهي بانياسكو حالياً جدارية أخرى في وينوود تُظهر وجوه نجوم بايرن ميونيخ الكبار (هاري كين، مولر، وموسيالا)، وهي لوحة ستبقى خالدة على جدران هذه المنطقة الفنية.