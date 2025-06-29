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فيديو - الدموع تُرافق توقيع بول بوغبا مع موناكو

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فيديو - الدموع تُرافق توقيع بول بوغبا مع موناكو
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كرة القدم

2025-06-29 | 04:04
فيديو - الدموع تُرافق توقيع بول بوغبا مع موناكو

ذرف بول بوغبا الدموع أثناء توقيعه عقداً لمدة عامين مع نادي موناكو

في مشهد مؤثّر، ذرف بول بوغبا الدموع أثناء توقيعه عقداً لمدة عامين مع نادي موناكو، مُعلناً عودته الرسمية إلى الملاعب، بعد إيقاف دام 18 شهراً بسبب قضية منشطات.
وكان بوغبا، البالغ من العمر 32 عاما، قد أُوقف في شباط - فبراير 2024، بعد ثبوت تناوله مادة DHEA المحظورة، ما أثار مخاوف كبيرة بشأن نهاية مسيرته، خاصة في ظل إصاباته المتكررة وتجربته الصعبة مع يوفنتوس.
واختار اللاعب الفرنسي الانضمام إلى موناكو بعدما أُعجب بمشروع النادي الطامح للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وقد ظهر متأثراً بشدة أثناء التوقيع، حيث تلقّى الدعم من مسؤولي النادي الذين تواجدوا إلى جانبه.
ويمتلك بوغبا سجلّا دوليا لافتا مع المنتخب الفرنسي، إذ خاض 91 مباراة دولية وتوّج بكأس العالم 2018، ويأمل من خلال هذه الخطوة في إعادة إحياء مسيرته في الدوري الفرنسي، الذي لم يسبق له اللعب فيه على مستوى الأندية.


فيديو - الدموع تُرافق توقيع بول بوغبا مع موناكو

رياضة

كرة القدم

بول بوغبا

موناكو

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