قبل أيام من يورو السيدات: نجمة اسبانيا في سرير المستشفى

بونماتي حائزة على جائزة الكرة الذهبية مرتين

أثارت نجمة منتخب إسبانيا ونادي برشلونة آيتانا بونماتي، الحائزة على جائزة الكرة الذهبية مرتين، القلق بعد نشرها صورة من سرير المستشفى، عقب إصابتها بالتهاب السحايا الفيروسي، قبل أقل من أسبوع على انطلاق بطولة يورو 2025.

وتغيبت بونماتي عن تدريبات المنتخب يوم الخميس، قبل أن تُنقل إلى أحد مستشفيات مدريد يوم الجمعة، حيث تم تشخيص حالتها.

وغابت النجمة الإسبانية عن المباراة الودية الأخيرة لمنتخبها أمام اليابان، والتي انتهت بفوز إسبانيا (3-1)، وتحوم الشكوك حول قدرتها على اللحاق بالمواجهة الافتتاحية للمنتخب الإسباني ضد البرتغال، المقررة يوم الخميس المقبل في العاصمة السويسرية برن.

يُذكر أن التهاب السحايا الفيروسي أكثر شيوعاً من نظيره البكتيري، وعادةً ما يُصاب به الأشخاص نتيجة عدوى، وتُشير التوصيات الطبية إلى أنه يمكن التعافي منه خلال أسبوع إلى عشرة أيام في معظم الحالات، وغالبًا ما يُعالج في المنزل.





