أياكس أبلغ سبعة لاعبين بالاستغناء عنهم عبر .. واتساب !!

لم يعودوا موضع ترحيب في الفريق

أبلغ نادي أياكس أمستردام سبعة من لاعبيه بشكل صارم أنهم لم يعودوا موضع ترحيب في الفريق، وذلك عبر رسالة على تطبيق واتساب، حسبما أفادت تقارير إعلامية هولندية .

فقد قام المدير الفني لأياكس، أليكس كرويس، بإرسال رسالة جماعية على واتساب لهؤلاء اللاعبين، أبلغهم فيها بأنهم لم يعودوا ضمن خطط النادي، وبإمكانهم البحث عن أندية جديدة! وأضاف أنّ وجودهم في منشآت النادي خلال نشاطات الفريق الأول لم يعد مسموحًا به طالما هم لا يزالون مرتبطين بعقود مع أياكس.

واللاعبون المستبعدون هم بورنا سوسا الظهير الأيسر الكرواتي الذي لعب معارًا لتورينو في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وشوبا أكبوم اللاعب السابق لأرسنال، وكارلوس فوربس الموهبة السابقة في مانشستر سيتي، وكريستيان راسموسن، وكريستيان هلينسون ، وجاي غورتر، وبرانكو فان دن بومن.

وتضمنت الإجراءات الصارمة من النادي كذلك سحب أماكن وقوف السيارات الخاصة بهؤلاء اللاعبين، وجعلهم يتشاركون في أخصائي علاج طبيعي واحد فقط.







