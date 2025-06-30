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فيديو لنجم إنجلترا وممثلة الأفلام الاباحية يتسبب بالطلاق

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فيديو لنجم إنجلترا وممثلة الأفلام الاباحية يتسبب بالطلاق
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كرة القدم

2025-06-30 | 00:52
فيديو لنجم إنجلترا وممثلة الأفلام الاباحية يتسبب بالطلاق

قام مجهولون بإرسال مقطع فيديو إلى زوجة كيران تريبيير

قام مجهولون بإرسال مقطع فيديو إلى شارلوت، زوجة كيران تريبيير، نجم نيوكاسل ومنتخب إنجلترا، وهو يغادر ناد ليليّ مع ممثلة الأفلام الإباحية سيينا داي.
وذكرت صحيفة "ذا صن" ان الثنائي شوهد في صالة "وافي لونج" في نيوكاسل قبل أسبوعين، وفي مكان آخر في المدينة بعد بضع ساعات، ثم غادرا معاً قبل الساعة الثالثة صباحا بقليل.
وبعد أسابيع من رؤيتهما معا، كشف تريبير (٣٤ عاماً)، أنه وشارلوت (٣٦ عاماً)، انفصلا منذ أكثر من عام، وكشفت الصحيفة أن الزوجين  اللذين لديهما ثلاثة أبناء في طريقهما إلى الطلاق.



فيديو لنجم إنجلترا وممثلة الأفلام الاباحية يتسبب بالطلاق

رياضة

كرة القدم

كيران تريبيير

نيوكاسل

منتخب إنجلترا

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