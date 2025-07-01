فيديو - "العمر مجرد رقم"، ما هي قصة "العجوز" العاشقة لميسي؟

الأسطورة ميسي مع العجوزة 😂😂❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/1TYqn7sKci — Messi World (@M10GOAT) June 29, 2025

شهدت مواجهة إنتر وباريس في دور الـ16 من بطولة كأس للأندية لحظة إنسانية لافتة، بطلاها النجم الأرجنتيني ليونيل مسنّة عبّرت عن حبها الكبير له من مدرجات الملعب.السيدة التي سبق وأن ظهرت في مباراة سابقة لإنتر ميامي أمام بالميراس، عادت مجددًا لتشجيع ميسي، وهذه المرة بلفتة غير تقليدية، حيث حضرت مرتدية فستان زفاف أبيض، ووقفت بجانب أرض الملعب بعد أن سمح لها المنظمون بالاقتراب.وحملت الجدة لافتتين كتب عليهما "أحبك ميسي" و"العمر مجرد رقم"، في محاولة منها لجذب انتباه النجم الأرجنتيني، الذي لاحظ وجودها بالفعل ولوّح لها بابتسامة، في لحظة نالت إعجاب الحاضرين وعدسات الكاميرات.كما التقطت المشجعة صورًا وهي تحمل وردة ولافتة ميسي، دون أن يُعرف ما إذا كانت قد تمكنت من تقديم الوردة له بشكل شخصي.