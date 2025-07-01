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فيديو - صديقة جود بيلينغهام تواجه الشائعات في عيد ميلاده

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فيديو - صديقة جود بيلينغهام تواجه الشائعات في عيد ميلاده
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كرة القدم

2025-07-01 | 01:29
فيديو - صديقة جود بيلينغهام تواجه الشائعات في عيد ميلاده

نشرت صديقة بيلينغهام مجموعة صور وفيديوهات على إنستغرام

نشرت آشلين كاسترو، صديقة نجم إنجلترا وريال مدريد جود بيلينغهام، مجموعة صور وفيديوهات على حسابها في إنستغرام بمناسبة عيد ميلاده الثاني والعشرين، مقدمةً لمحات عن علاقتهما، أظهرتهما في لحظات حميمة من العناق والكاريوكي والرقص، معبرة عن حبها الكبير له.
وجاء ذلك بعدما سرت اشاعات عن انفصالهما وعن علاقات ما في حياته، يبدو انها ارادت نفيها من خلال ما نشرت.
ورغم حرصهما على الخصوصية منذ إعلان علاقتهما في شباط - فبراير الماضي، ظهرت كاسترو مؤخرًا بجانب والدة بيلينغهام في عدة مناسبات، ما أزال الشائعات عن توتر بينهما.
كما واجهت الفتاة شائعات قديمة وصفتها بـ"الكاذبة"، بينها اتهامات تتعلق بماضيها، دفعتها لأخذ استراحة من وسائل التواصل لأربعة أشهر، قبل أن تعود وتنفيها في فيديو على تيك توك، وأشادت بصديقها الرياضي قائلة إنه "شخص طيب القلب ومجتهد في عمله"، وأكدت أن علاقتهما مبنية على دعم وحب متبادل.



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