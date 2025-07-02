فيديو - أليشيا ليمان تستعرض جمالها على الشاطىء

أعلنت لاعبة كرة القدم السويسرية أليشيا ليمان، التي توصف بأنها "أكثر لاعبة كرة قدم إثارة في "، عن توقيع عقد رعاية جديد مع علامة الأزياء الإيطالية Tezenis المتخصصة في ملابس السباحة، وذلك قبيل انطلاق بطولة أمم للسيدات التي تستضيفها هذا الصيف.ونشرت ليمان فيديو عبر حسابها على ظهرت فيه وهي ترتدي بكيني أحمر من العلامة الإيطالية، وتؤدي حركات مهارية بالكرة على شاطئ مشمس لم يُكشف عن موقعه، وأرفقت الفيديو بتعليق "نفس الطاقة .. زي مختلف"وتأتي الشراكة ضمن سلسلة من الأنشطة التجارية التي تخوضها ليمان خارج المستطيل الأخضر، بالتوازي مع تحضيراتها للمشاركة مع منتخب سويسرا في افتتاح البطولة يوم الأربعاء المقبل ضد في مدينة .لكن هذه الأضواء التجارية تأتي بعد جدل أثارته خسارة المنتخب السويسري للسيدات بنتيجة (1-7) أمام فريق فتيان تحت 15 عاماً من نادي في مباراة ودية.وتعدّ لاعبة ، من أبرز الأسماء في المنتخب السويسري، وتتمتع بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابعها 16.7 مليون شخص على إنستغرام و12 مليوناً على تيك توك، وقد تم استدعاؤها إلى القائمة بعد إصابة لاعبة كولن ألينا بينز.