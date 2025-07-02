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فيديو - أليشيا ليمان تستعرض جمالها على الشاطىء

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فيديو - أليشيا ليمان تستعرض جمالها على الشاطىء
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كرة القدم

2025-07-02 | 02:19
فيديو - أليشيا ليمان تستعرض جمالها على الشاطىء

توصف بأنها "أكثر لاعبة كرة قدم إثارة في العالم"

أعلنت لاعبة كرة القدم السويسرية أليشيا ليمان، التي توصف بأنها "أكثر لاعبة كرة قدم إثارة في العالم"، عن توقيع عقد رعاية جديد مع علامة الأزياء الإيطالية Tezenis المتخصصة في ملابس السباحة، وذلك قبيل انطلاق بطولة أمم أوروبا للسيدات التي تستضيفها سويسرا هذا الصيف.
ونشرت ليمان فيديو عبر حسابها على إنستغرام ظهرت فيه وهي ترتدي بكيني أحمر من العلامة الإيطالية، وتؤدي حركات مهارية بالكرة على شاطئ مشمس لم يُكشف عن موقعه، وأرفقت الفيديو بتعليق "نفس الطاقة .. زي مختلف"
وتأتي الشراكة ضمن سلسلة من الأنشطة التجارية التي تخوضها ليمان خارج المستطيل الأخضر، بالتوازي مع تحضيراتها للمشاركة مع منتخب سويسرا في افتتاح البطولة يوم الأربعاء المقبل ضد النرويج في مدينة بازل.
لكن هذه الأضواء التجارية تأتي بعد جدل أثارته خسارة المنتخب السويسري للسيدات بنتيجة (1-7) أمام فريق فتيان تحت 15 عاماً من نادي لوسيرن في مباراة ودية.
وتعدّ لاعبة يوفنتوس، من أبرز الأسماء في المنتخب السويسري، وتتمتع بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابعها 16.7 مليون شخص على إنستغرام و12 مليوناً على تيك توك، وقد تم استدعاؤها إلى القائمة بعد إصابة لاعبة كولن ألينا بينز.




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