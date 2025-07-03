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ميسي حر في التفاوض وتوقيع عقد مبدئي مع نادٍ جديد

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ميسي حر في التفاوض وتوقيع عقد مبدئي مع نادٍ جديد
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كرة القدم

2025-07-03 | 01:02
ميسي حر في التفاوض وتوقيع عقد مبدئي مع نادٍ جديد

بات النجم الأرجنتيني لاعبا حرا من الناحية القانونية

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعبا حرا من الناحية القانونية، ما يمنحه الحق في التفاوض مع أي نادٍ آخر وتوقيع عقد مبدئي، رغم ارتباطه بعقد سارٍ مع نادي إنتر ميامي الأميركي حتى كانون الاول - ديسمبر 2025.
وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يحق للاعبين الذين تبقى على نهاية عقودهم أقل من ستة أشهر الدخول في مفاوضات رسمية مع أندية أخرى، وهو ما ينطبق الآن على ميسي، مّا أعاد إشعال التكهنات حول احتمالية رحيل "البرغوث" عن الدوري الأميركي.
وفي وقت أشارت فيه تقارير إلى استعداد نادي الهلال السعودي لتقديم عرض رسمي خيالي، بهدف التعاقد مع قائد منتخب الأرجنتين، تبقى وجهة ميسي المستقبلية مرتبطة بشكل كبير بخططه للمشاركة في كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ووسط ترجيحات برغبته في خوض تجربة جديدة في دوري أوروبي أكثر تنافسية استعداداً للبطولة، وربما العودة الى برشلونة كما تردد، ما زال إنتر ميامي متمسّكا بخدمات ميسي، وقد أبدى الطرفان اهتماما مبدئيا بتمديد العقد لما بعد عام 2025.
في الأثناء، لا تزال جماهير الأرجنتين تحلم برؤية ميسي يعود إلى بلاده، حيث يراهن نادي نيويلز أولد بويز، فريقه الأول، على فرصة لمّ الشمل مع النجم الأسطوري.



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ميسي حر في التفاوض وتوقيع عقد مبدئي مع نادٍ جديد

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

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