ميسي حر في التفاوض وتوقيع عقد مبدئي مع نادٍ جديد

بات النجم الأرجنتيني لاعبا حرا من الناحية القانونية

بات النجم الأرجنتيني ليونيل لاعبا حرا من الناحية القانونية، ما يمنحه في التفاوض مع أي نادٍ آخر وتوقيع عقد مبدئي، رغم ارتباطه بعقد سارٍ مع نادي إنتر الأميركي حتى الاول - ديسمبر 2025.

وبحسب لوائح (فيفا)، يحق للاعبين الذين تبقى على نهاية عقودهم أقل من ستة أشهر الدخول في مفاوضات رسمية مع أندية أخرى، وهو ما ينطبق الآن على ميسي، مّا أعاد إشعال التكهنات حول احتمالية رحيل "البرغوث" عن الدوري الأميركي.

وفي وقت أشارت فيه تقارير إلى استعداد لتقديم عرض رسمي ، بهدف التعاقد مع قائد منتخب الأرجنتين، تبقى وجهة ميسي المستقبلية مرتبطة بشكل كبير بخططه للمشاركة في كأس 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووسط ترجيحات برغبته في خوض تجربة في دوري أوروبي أكثر تنافسية استعداداً للبطولة، وربما العودة الى برشلونة كما ، ما زال إنتر ميامي متمسّكا بخدمات ميسي، وقد أبدى الطرفان اهتماما مبدئيا بتمديد لما بعد عام 2025.

في الأثناء، لا تزال جماهير الأرجنتين تحلم برؤية ميسي يعود إلى بلاده، حيث يراهن نادي نيويلز أولد بويز، فريقه الأول، على فرصة لمّ الشمل مع النجم الأسطوري.







