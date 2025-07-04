نجومٌ كبار كانوا ضحايا الموت على الطرقات

هذه المأساة تعيد إلى الأذهان سلسلة من الحوادث الأليمة

في الثالث من تموز - يوليو 2025، خيّم الحزن على عالم كرة القدم بعد النبأ المأساوي بوفاة دييغو جوتا، نجم ، عن 28 عاماً، إثر حادث سير وقع في مدينة الإسبانية، وأودى بحياته إلى جانب شقيقه أندريه سيلفا.

هذه المأساة تعيد إلى الأذهان سلسلة من الحوادث الأليمة التي أنهت حياة عدد من نجوم الكرة، وهم في عز عطائهم، وخلّفت أثرا لا يُمحى في ذاكرة الرياضة.



لوري كننغهام

في 15 تموز - يوليو 1989، توفي لوري كننغهام، لاعب ريال مدريد السابق، في حادث سير على طريق لا كورونا بالقرب من بويرتا دي إييرو في مدريد، عن 33 عاما.

كان كننغهام من أبرز اللاعبين في صفوف ، ويُذكر بأنه اللاعب الوحيد في تاريخ ريال مدريد الذي حظي بتصفيق جمهور خلال مباراة "كلاسيكو"، تعبيرا عن تقديرهم لموهبته الكبيرة وبصمته المميزة في تاريخ الكرة الإسبانية. لوري كننغهامفي 15 تموز - يوليو 1989، توفي لوري كننغهام، لاعب ريال مدريد السابق، في حادث سير على طريق لا كورونا بالقرب من بويرتا دي إييرو في مدريد، عن 33 عاما.كان كننغهام من أبرز اللاعبين في صفوف ، ويُذكر بأنه اللاعب الوحيد في تاريخ ريال مدريد الذي حظي بتصفيق جمهور خلال مباراة "كلاسيكو"، تعبيرا عن تقديرهم لموهبته الكبيرة وبصمته المميزة في تاريخ الكرة الإسبانية.



خوان غوميز "خوانيتو"

أما خوان غوميز "خوانيتو"، فتوفي عن 37 عاما في حادث مأساوي فجر الثاني من - أبريل 1992، أثناء عودته إلى مدينة التي كان يدرب فريقها، بعد مباراة في ملعب .

كان خوانيتو نائما في المقعد الأمامي عندما اصطدمت السيارة التي كان يقودها المعدّ البدني مانويل أنخل خيمينيث بشاحنة على ، ما أدى إلى وفاته على الفور بعد محاولة تفادي جذوع متساقطة على الطريق. خوان غوميز "خوانيتو"أما خوان غوميز "خوانيتو"، فتوفي عن 37 عاما في حادث مأساوي فجر الثاني من - أبريل 1992، أثناء عودته إلى مدينة التي كان يدرب فريقها، بعد مباراة في ملعب .كان خوانيتو نائما في المقعد الأمامي عندما اصطدمت السيارة التي كان يقودها المعدّ البدني مانويل أنخل خيمينيث بشاحنة على ، ما أدى إلى وفاته على الفور بعد محاولة تفادي جذوع متساقطة على الطريق.



روميل فرنانديز

وفي 6 أيار - مايو 1993، لقي روميل فرنانديز حتفه عن 27 عاما، عندما اصطدمت سيارته بشجرة، وكان من أبرز لاعبي منتخب بنما، وتألق خلال مسيرته مع نادي تينيريفي حيث ساهم في صعود الفريق إلى الدرجة الأولى، كما لعب أيضا مع أندية ألباسيتي وفالنسيا. روميل فرنانديزوفي 6 أيار - مايو 1993، لقي روميل فرنانديز حتفه عن 27 عاما، عندما اصطدمت سيارته بشجرة، وكان من أبرز لاعبي منتخب بنما، وتألق خلال مسيرته مع نادي تينيريفي حيث ساهم في صعود الفريق إلى الدرجة الأولى، كما لعب أيضا مع أندية ألباسيتي وفالنسيا.



فرانثيسكو خافيير غونثاليث

في 24 أيار - مايو 2001، خسر الوسط الكروي حارس المرمى الشهير فرانثيسكو خافيير غونثاليث أوريتيكويتشيا، المعروف بـ"أوروتي"، الذي توفي عن 49 عاما، بعد أن فقد السيطرة على سيارته واصطدم بالحاجز الواقي، وهو الذي لعب في ريال سوسيداد وإسبانيول وبرشلونة. فرانثيسكو خافيير غونثاليثفي 24 أيار - مايو 2001، خسر الوسط الكروي حارس المرمى الشهير فرانثيسكو خافيير غونثاليث أوريتيكويتشيا، المعروف بـ"أوروتي"، الذي توفي عن 49 عاما، بعد أن فقد السيطرة على سيارته واصطدم بالحاجز الواقي، وهو الذي لعب في ريال سوسيداد وإسبانيول وبرشلونة.



فريدي رينكون

أما فريدي رينكون، نجم ريال مدريد السابق، فقد توفي في 11 نيسان - أبريل 2022، عن 55 عاما، بعد حادث سير مروّع في مدينة الكولومبية، إثر تجاوزه لإشارة حمراء واصطدام سيارته بحافلة. فريدي رينكونأما فريدي رينكون، نجم ريال مدريد السابق، فقد توفي في 11 نيسان - أبريل 2022، عن 55 عاما، بعد حادث سير مروّع في مدينة الكولومبية، إثر تجاوزه لإشارة حمراء واصطدام سيارته بحافلة.









