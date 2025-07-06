مجدّداً .. شقيقة كريستيانو رونالدو تهاجم للدفاع عنه

أعربت عن غضبها واستيائها من تعامل الإعلام مع الموت

أعربت كاتيا أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي ، عن غضبها واستيائها من تعامل الإعلام مع الموت، مشيرة إلى أن الألم ليس فقط في الفقد، بل في "انتهاك الخصوصية" و"الاستغلال غير الإنساني" للحظات الحزن.

وفي منشور عبر ، كتبت كاتيا "عندما توفي والدي، لم يكن الألم فقط في خسارته، بل في طوفان الكاميرات والدخلاء، مقابر نُبشت، وجدران تَسلّقها أناس بلا احترام".

وأضافت "ثم اختارت أن تهاجم أخي وتنتقد غيابه (عن جنازة زميله في المنتخب ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا)، بدلا من احترام مأساة عائلة فقدت اثنين من أفرادها".

وختمت منشورها برسالة قوية قالت فيها "هذا ما أصبح عليه ، آراء بلا قيمة، وأناس بلا قلوب"، وجاءت كلمات كاتيا في ظل موجة من الانتقادات التي طالت ، بعد غيابه عن الجنازة التي حضرها العديد من المدربين وزملاء جوتا الحاليين والسابقين في النادي والمنتخب.







