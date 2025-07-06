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مجدّداً .. شقيقة كريستيانو رونالدو تهاجم للدفاع عنه

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مجدّداً .. شقيقة كريستيانو رونالدو تهاجم للدفاع عنه
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كرة القدم

2025-07-06 | 04:20
مجدّداً .. شقيقة كريستيانو رونالدو تهاجم للدفاع عنه

أعربت عن غضبها واستيائها من تعامل الإعلام مع الموت

أعربت كاتيا أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن غضبها واستيائها من تعامل الإعلام مع الموت، مشيرة إلى أن الألم ليس فقط في الفقد، بل في "انتهاك الخصوصية" و"الاستغلال غير الإنساني" للحظات الحزن.
وفي منشور عبر إنستغرام، كتبت كاتيا "عندما توفي والدي، لم يكن الألم فقط في خسارته، بل في طوفان الكاميرات والدخلاء، مقابر نُبشت، وجدران تَسلّقها أناس بلا احترام".
وأضافت "ثم اختارت وسائل الإعلام أن تهاجم أخي وتنتقد غيابه (عن جنازة زميله في المنتخب ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا)، بدلا من احترام مأساة عائلة فقدت اثنين من أفرادها".
وختمت منشورها برسالة قوية قالت فيها "هذا ما أصبح عليه العالم، آراء بلا قيمة، وأناس بلا قلوب"، وجاءت كلمات كاتيا في ظل موجة من الانتقادات التي طالت رونالدو، بعد غيابه عن الجنازة التي حضرها العديد من المدربين وزملاء جوتا الحاليين والسابقين في النادي والمنتخب.



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كريستيانو رونالدو

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