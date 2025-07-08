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فيديو - أنخيل دي ماريا يعود إلى روزاريو سنترال بعد 18 عامًا

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فيديو - أنخيل دي ماريا يعود إلى روزاريو سنترال بعد 18 عامًا
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كرة القدم

2025-07-08 | 00:45
فيديو - أنخيل دي ماريا يعود إلى روزاريو سنترال بعد 18 عامًا

قُدّم النجم الأرجنتيني رسميا كلاعب جديد في صفوف نادي طفولته

في مشهد مؤثر، قُدّم النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا رسميا كلاعب جديد في صفوف نادي طفولته روزاريو سنترال، وذلك بعد 18 عاما من مغادرته إلى أوروبا، حيث خاض واحدة من أنجح المسيرات في تاريخ الكرة الأرجنتينية.
وظهر دي ماريا متأثرا بالدموع خلال مراسم التقديم، قائلًا أنّ العودة إلى البيت بعد كل هذا الوقت أمر مميز جدا، وهذا ما كان يريده دائما، أن يلعب مجددا بقميص سنترال، وأنّ الفوز بالبطولة مع الفريق هو الشيء الوحيد الذي ينقصه.
وكان النجم الأرجنتيني قد انضمّ إلى أكاديمية روزاريو سنترال في سن الرابعة، وخاض أول مباراة احترافية مع الفريق في عام 2005، قبل أن يُباع إلى بنفيكا عقب تتويجه بكأس العالم تحت 17 عاما في 2007.
ومن هناك، بدأت رحلته الأوروبية التي شملت أندية كبرى مثل ريال مدريد، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، يوفنتوس وبنفيكا.
وعلى الرغم من رغبته الدائمة في العودة إلى روزاريو، فإن دي ماريا تلقّى في فترات سابقة تهديدات بالقتل من عصابات مخدرات محلية، في مدينة تُعرف بانتشار الجريمة والعنف، وتقع على بعد 300 كيلومتر شمال العاصمة بوينس آيرس.



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