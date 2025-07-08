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قبل زوبيميندي، قائمة طويلة تجمع أرسنال وريال سوسييداد

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قبل زوبيميندي، قائمة طويلة تجمع أرسنال وريال سوسييداد
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كرة القدم

2025-07-08 | 01:08
قبل زوبيميندي، قائمة طويلة تجمع أرسنال وريال سوسييداد

أعلن أرسنال تعاقده مع الدولي الإسباني مارتن زوبيميندي

أعلن نادي أرسنال رسميا تعاقده مع الدولي الإسباني مارتن زوبيميندي، آتياً من ريال سوسييداد مقابل 65 مليون يورو، ليصبح أحدث لاعب يرتدي قميص الفريقَين، في حلقة جديدة من العلاقات المتينة بين شمال لندن وسان سيباستيان، وفيما يلي خمسة أسماء بارزة جمعتهما:
⦁    ميكيل أرتيتا
المدير الفني الحالي لأرسنال، الذي بدأ مسيرته مع برشلونة، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان ورينجرز، ثم يعود إلى مسقط رأسه عبر بوابة سوسييداد في موسم 2004/05.
لم يحظَ بفرص كافية، فانتقل إلى إيفرتون حيث تألق بشكل لافت، قبل أن يوقع مع أرسنال في 2011 مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، حيث خاض 150 مباراة مع "الغانرز" وساهم في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.

⦁    كارلوس فيلا
انضم المهاجم المكسيكي إلى أرسنال في 2005، لكنه لم يثبت نفسه إلا في موسم 2008/09، حيث سجل ثلاثية في أول مشاركة أساسية له بكأس الرابطة، لكن عدد مشاركاته الرسمية مع الفريق لم يتجاوز 64 مباراة، لينتقل إلى ريال سوسييداد في 2012، حيث تألق بتسجيل 73 هدفًا في 250 مباراة.

⦁    ناتشو مونريال
لفت الظهير الأيسر الإسباني الأنظار مع ملقة، فانتقل إلى أرسنال في 2013، حيث قدم أداءً ثابتا عبر 251 مباراة، وتوّج بثلاثة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن ينهي مسيرته في الملاعب مع ريال سوسييداد، حيث لعب ثلاثة مواسم وفاز بكأس ملك إسبانيا.

⦁    مارتن أوديغارد
بعد تعثّره مع ريال مدريد، أعاد النرويجي مارتن أوديغارد اكتشاف نفسه مع ريال سوسييداد خلال فترة إعارة، وسجل في شباك فريقه الأم ليقصيه من كأس الملك في موسم تُوّج به باللقب.
انضم إلى أرسنال على سبيل الإعارة في كانون الثاني - يناير 2021، قبل أن ينتقل بشكل دائم مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، ويصبح أحد أعمدة الفريق بقيادة أرتيتا، ويتسلّم شارة القيادة في 2022.

⦁    ميكيل ميرينو
سيجتمع زوبيميندي في وسط ميدان أرسنال بزميله السابق في ريال سوسييداد والمنتخب الإسباني، ميكيل ميرينو، الذي انضم إلى "الغانرز" الصيف الماضي بعد ستة مواسم ناجحة في سان سيباستيان، تُوّج خلالها بكأس الملك، وسجل 9 أهداف في جميع المسابقات.

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