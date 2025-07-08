قبل زوبيميندي، قائمة طويلة تجمع أرسنال وريال سوسييداد

أعلن أرسنال تعاقده مع الدولي الإسباني

أعلن نادي أرسنال رسميا تعاقده مع الدولي الإسباني ، آتياً من ريال سوسييداد مقابل 65 مليون يورو، ليصبح أحدث لاعب يرتدي قميص الفريقَين، في حلقة من العلاقات المتينة بين شمال وسان سيباستيان، وفيما يلي خمسة أسماء بارزة جمعتهما:

⦁ ميكيل أرتيتا

المدير الفني الحالي لأرسنال، الذي بدأ مسيرته مع برشلونة، قبل أن ينتقل إلى باريس ورينجرز، ثم يعود إلى رأسه عبر سوسييداد في موسم 2004/05.

لم يحظَ بفرص كافية، فانتقل إلى إيفرتون حيث تألق بشكل لافت، قبل أن يوقع مع أرسنال في 2011 مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، حيث خاض 150 مباراة مع "الغانرز" وساهم في الفوز بكأس مرتين.



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انضم المهاجم المكسيكي إلى أرسنال في 2005، لكنه لم يثبت نفسه إلا في موسم 2008/09، حيث سجل ثلاثية في أول مشاركة أساسية له بكأس الرابطة، لكن عدد مشاركاته الرسمية مع الفريق لم يتجاوز 64 مباراة، لينتقل إلى ريال سوسييداد في 2012، حيث تألق بتسجيل 73 هدفًا في 250 مباراة.



⦁ ناتشو مونريال

لفت الظهير الأيسر الإسباني الأنظار مع ملقة، فانتقل إلى أرسنال في 2013، حيث قدم أداءً ثابتا عبر 251 مباراة، وتوّج بثلاثة ألقاب لكأس الإنجليزي، قبل أن ينهي مسيرته في الملاعب مع ريال سوسييداد، حيث لعب ثلاثة مواسم وفاز بكأس ملك .



⦁ مارتن أوديغارد

بعد تعثّره مع ريال مدريد، أعاد النرويجي مارتن أوديغارد اكتشاف نفسه مع ريال سوسييداد خلال فترة إعارة، وسجل في شباك فريقه الأم ليقصيه من كأس الملك في موسم تُوّج به باللقب.

انضم إلى أرسنال على سبيل الإعارة في الثاني - يناير 2021، قبل أن ينتقل بشكل دائم مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، ويصبح أحد أعمدة الفريق بقيادة أرتيتا، ويتسلّم شارة القيادة في 2022.



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سيجتمع زوبيميندي في وسط ميدان أرسنال بزميله السابق في ريال سوسييداد والمنتخب الإسباني، ميكيل ميرينو، الذي انضم إلى "الغانرز" الصيف الماضي بعد ستة مواسم ناجحة في ، تُوّج خلالها بكأس الملك، وسجل 9 أهداف في جميع المسابقات.



