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جود بيلينغهام يبني قصرا يشمل صالون حلاقة وغرفة كؤوس

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جود بيلينغهام يبني قصرا يشمل صالون حلاقة وغرفة كؤوس
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كرة القدم

2025-07-11 | 03:28
جود بيلينغهام يبني قصرا يشمل صالون حلاقة وغرفة كؤوس

بدأ نجم ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي بناء قصر فاخر

بدأ جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي، بناء قصر فاخر بالقرب من مسقط رأسه في منطقة بارنت غرين، إحدى ضواحي مدينة برمنغهام، بتكلفة تصل إلى نحو 8 ملايين يورو.
ويبدو أنّ اللاعب الإنجليزي، يحرص على بقاء عائلته قريبة منه، حيث سيتضمن العقار الفخم منزلا مستقلا خاصا بوالديه داخل الأرض الممتدة على مساحة تقارب فدانين.
أمّا القصر الرئيسي، فسيضم غرفة مخصصة لعرض الجوائز والكؤوس التي حصدها اللاعب، إضافة إلى صالون حلاقة خاص يتيح له ولضيوفه الحصول على خدمات الحلاقة دون مغادرة المنزل.
وكان بيلينغهام أحد أبرز لاعبي ريال مدريد في الموسم قبل الماضي، غير أنّ معاناته مع إصابة في الكتف أثرت على مستواه، وبدت واضحة خلال خسارة الفريق أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
ومن المتوقع أن يخضع بيلينغهام لعمليّة جراحيّة في الكتف خلال الأيام المقبلة، ما قد يبعده عن الملاعب حتى تشرين الأول - أكتوبر المقبل، بعدما خاض الفترة الأخيرة تحت تأثير الألم مع ضمادة طبية ثقيلة. 
ومع تعيين المدرب الجديد تشابي ألونسو، يستعد بيلينغهام للعودة إلى مركزه الأصلي في خط الوسط، وهو الدور الذي تألق فيه سابقا مع بوروسيا دورتموند.


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