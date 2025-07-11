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ميسي يحوّل وجبته المُفضّلة الى صفقة استثمارية

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ميسي يحوّل وجبته المُفضّلة الى صفقة استثمارية
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كرة القدم

2025-07-11 | 03:31
ميسي يحوّل وجبته المُفضّلة الى صفقة استثمارية

دخل النجم الأرجنتيني مجالا استثماريا جديدا بعيدا عن كرة القدم

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مجالا استثماريا جديدا بعيدا عن كرة القدم، وهذه المرّة في مجال الطعام، حيث أعلن عن شراكة مع سلسلة المطاعم الأرجنتينية الشهيرة "نادي الميلانيزا" التي نشرت على فيسبوك "لدينا الآن قائد جديد، مرحبا ليونيل ميسي".
ويُعرف عن قائد فريق إنتر ميامي الأميركي حبه لطبق "الميلانيزا"، وهو من أشهر أطباق المطبخ الأرجنتيني، ويتمثل في شرائح لحم مقلية مغلفة مسحوق كعك البقسماط قبل القلي.
وتأسست سلسلة المطاعم في العام 2006 في حي بيلغرانو في بوينس آيرس، وأمتدت الى 70 فرعا في الأرجنتين وأوروغواي والولايات المتحدة، بينها فرع افتتح مؤخرا في ميامي، وهي تخطط بدعم من ميسي، للتوسع في إسبانيا وإيطاليا والبرتغال بدءا من عام 2027.


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ليونيل ميسي

نادي الميلانيزا

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