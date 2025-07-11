ميسي يحوّل وجبته المُفضّلة الى صفقة استثمارية

دخل النجم الأرجنتيني مجالا استثماريا جديدا بعيدا عن كرة القدم

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ، مجالا استثماريا جديدا بعيدا عن كرة القدم، وهذه المرّة في مجال الطعام، حيث أعلن عن شراكة مع سلسلة المطاعم الأرجنتينية الشهيرة "نادي الميلانيزا" التي نشرت على "لدينا الآن قائد جديد، مرحبا ليونيل ميسي".

ويُعرف عن قائد فريق إنتر الأميركي حبه لطبق "الميلانيزا"، وهو من أشهر أطباق المطبخ الأرجنتيني، ويتمثل في شرائح لحم مقلية مغلفة مسحوق كعك البقسماط قبل القلي.

وتأسست سلسلة المطاعم في العام 2006 في حي بيلغرانو في ، وأمتدت الى 70 فرعا في الأرجنتين وأوروغواي والولايات المتحدة، بينها فرع افتتح مؤخرا في ميامي، وهي تخطط بدعم من ميسي، للتوسع في وإيطاليا والبرتغال بدءا من عام 2027.





