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فان خال يعلن تعافيه من السرطان ويفتح الباب للتدريب

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فان خال يعلن تعافيه من السرطان ويفتح الباب للتدريب
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كرة القدم

2025-07-13 | 02:44
فان خال يعلن تعافيه من السرطان ويفتح الباب للتدريب

بات مستعدا للعودة إلى عالم التدريب

أعلن المدرّب الهولندي المخضرم لويس فان خال، عن تعافيه التامّ من مرض السرطان، كاشفًا أنّه بات مستعدا للعودة إلى عالم التدريب في حال توافر الظروف المناسبة.
وفي حديث على قناة RTL الهولندية، قال فان خال إنّه لم يعد يعاني من السرطان، وإنّ الأمور سارت بشكل جيد، وهو يخضع للفحوصات بشكل دوري، والوضع يتحسّن باستمرار، كما أنّ حالته البدنية في تحسّن دائم.
وتحدّث مدرب برشلونة ومانشستر يونايتد الأسبق عن تفاصيل معركته مع المرض التي كشف عنها للمرة الأولى عام 2022، موضحا أنّه قبل عامين، خضع لعدّة عمليات جراحية، وكانت فترة صعبة للغاية، وعانى من مشكلات حادّة في السيطرة على الأمعاء، وكانت تجربة سيئة جدا.
ورغم ظروفه الصحّية، أشار فان خال إلى تلقّيه عروضا تدريبية خلال العامين الماضيين، إلّا أنّه رفضها قائلًا إنّه لا يرغب في تدريب نادٍ، ولا يحبّ فكرة العمل اليومي بعد الآن.
وقال "من يريد مدربا يبلغ من العمر 73 عاما وسبق أن أصيب بسرطان البروستات؟ إذا فكّرت بالعودة، فستكون فقط مع منتخبات وطنية مثل إنجلترا أو ألمانيا".



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