الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - جواو بيدرو من شواطئ ريو دي جانيرو الى بطل العالم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - جواو بيدرو من شواطئ ريو دي جانيرو الى بطل العالم
A-
A+

كرة القدم

2025-07-14 | 01:14
فيديو - جواو بيدرو من شواطئ ريو دي جانيرو الى بطل العالم

كان يقضي عطلته على شواطئ ريو دي جانيرو برفقة عائلته

كان جواو بيدرو يقضي عطلته على شواطئ ريو دي جانيرو برفقة عائلته، عندما تلقّى عرضا من نادي تشيلسي
وفي غضون أيام قليلة، انتقل المهاجم السابق لبرايتون إلى صفوف فريق ستامفورد بريدج، وشارك لأول مرة في كأس العالم للأندية. 
ويوم أمس الأحد، رفع جواو بيدرو الكأس عاليا في سماء نيوجيرسي، ليصبح لاعبو تشيلسي أبطال العالم للأندية.
وقد كانت مساهمة جواو بيدرو في فوز تشيلسي مذهلة، حيث سجّل هدفين في نصف النهائي ضد فلومينينسي، وهو النادي الذي نشأ فيه في البرازيلي، وهدفا في النهائي في مرمى باريس سان جيرمان، بينما سجل كول بالمر هدفين.
جماهير تشيلسي تحلم بجواو بيدرو، لأنها لطالما كانت تبحث عن مهاجم يقدم أداءً كبيرا، ويشكّل ضمانا تهديفيا، لكن أداء نجم برايتون السابق في ثلاث مباريات خاضها حتى الآن بقميص "البلوز"، تجاوز مجرد الأهداف، ليبرز أيضا من الناحية التكتيكية وفي مختلف الجوانب الفنية.

    

مقالات ذات صلة

فيديو - جواو بيدرو لم يرحم فريقه السابق
2025-07-09

فيديو - جواو بيدرو لم يرحم فريقه السابق

بطل كأس العالم يعاني من تشوه عظمي حاد
2025-04-16

بطل كأس العالم يعاني من تشوه عظمي حاد

كومبيوتر "أوبتا" يتوقع بطل كأس العالم للأندية
2025-06-10

كومبيوتر "أوبتا" يتوقع بطل كأس العالم للأندية

فيديو - القدّيس بيدرو نجم احتفالات نابولي باللقب
2025-05-24

فيديو - القدّيس بيدرو نجم احتفالات نابولي باللقب

فيديو - جواو بيدرو من شواطئ ريو دي جانيرو الى بطل العالم

رياضة

كرة القدم

جواو بيدرو

تشيلسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - طرافة ترامب تطغى في ليلة تتويج تشيلسي
أندي كارول ينضم إلى نادٍ من الدرجة السادسة

اقرأ ايضا في كرة القدم

10 لاعبين من بارسا أتلتيك مع فريق برشلونة الأول
01:22

10 لاعبين من بارسا أتلتيك مع فريق برشلونة الأول

فريق من المواهب الشابة سيشارك في التدريبات الأولى من الموسم

01:22

10 لاعبين من بارسا أتلتيك مع فريق برشلونة الأول

فريق من المواهب الشابة سيشارك في التدريبات الأولى من الموسم

مواجهات نارية في ربع نهائي أوروبا للسيدات
01:20

مواجهات نارية في ربع نهائي أوروبا للسيدات

حُسمت الأدوار الأولى لبطولة كأس أمم أوروبا للسيدات

01:20

مواجهات نارية في ربع نهائي أوروبا للسيدات

حُسمت الأدوار الأولى لبطولة كأس أمم أوروبا للسيدات

فيديو - طرافة ترامب تطغى في ليلة تتويج تشيلسي
01:19

فيديو - طرافة ترامب تطغى في ليلة تتويج تشيلسي

سيبقى دونالد ترامب دائما في الصورة التذكارية

01:19

فيديو - طرافة ترامب تطغى في ليلة تتويج تشيلسي

سيبقى دونالد ترامب دائما في الصورة التذكارية

اخترنا لك
10 لاعبين من بارسا أتلتيك مع فريق برشلونة الأول
01:22
مواجهات نارية في ربع نهائي أوروبا للسيدات
01:20
فيديو - طرافة ترامب تطغى في ليلة تتويج تشيلسي
01:19
أندي كارول ينضم إلى نادٍ من الدرجة السادسة
2025-07-13

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025