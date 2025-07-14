فيديو - جواو بيدرو من شواطئ ريو دي جانيرو الى بطل العالم

¡EL SUEÑA DESPIERTO PARA PROCLAMARSE CAMPEÓN DEL MUNDO! 🏆



Qué MAGIA de Palmer y qué DEFINICIÓN ESPECTACULAR de Joao Pedro 😍@FIFACWC | La , gratis en https://t.co/yWCWbevPop pic.twitter.com/nRsfr4pQzH — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 13, 2025

كان جواو بيدرو يقضي عطلته على شواطئ ريو دي جانيرو برفقة عائلته، عندما تلقّى عرضا من نادي .وفي غضون أيام قليلة، انتقل المهاجم السابق لبرايتون إلى صفوف فريق ستامفورد بريدج، وشارك لأول مرة في كأس للأندية.ويوم أمس الأحد، رفع جواو بيدرو الكأس عاليا في سماء نيوجيرسي، ليصبح لاعبو تشيلسي أبطال العالم للأندية.وقد كانت مساهمة جواو بيدرو في فوز تشيلسي مذهلة، حيث سجّل هدفين في نصف النهائي ضد فلومينينسي، وهو النادي الذي نشأ فيه في البرازيلي، وهدفا في النهائي في مرمى باريس ، بينما سجل كول بالمر هدفين.جماهير تشيلسي تحلم بجواو بيدرو، لأنها لطالما كانت تبحث عن مهاجم يقدم أداءً كبيرا، ويشكّل ضمانا تهديفيا، لكن أداء نجم السابق في ثلاث مباريات خاضها حتى الآن بقميص " "، تجاوز مجرد الأهداف، ليبرز أيضا من الناحية التكتيكية وفي مختلف الجوانب الفنية.