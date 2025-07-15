نجم مصر السابق يتهم محمد صلاح بخذلانه

في لقاء تلفزيوني مؤثر، تحدث ، لاعب منتخب مصر السابق، عن أوضاعه الصعبة، وشعوره بالخذلان من عدد من زملائه السابقين، وعلى رأسهم .وقال اللاعب السابق في حوارعلى "النهار" وهو يبكي " صلاح كان من أقرب أصدقائي في الملاعب، وكنا نتواصل باستمرار، لكن منذ اعتزالي انقطعت العلاقة تماما، وحين حاولت الاتصال به لمساعدتي في تكاليف علاج والدتي، لم يجب على مكالماتي ولم أتمكن من الوصول إليه".وأضاف "محمد صلاح كلف شخصا بالاتصال بي، لكنه هو نفسه لم يتحدث إلي، وهذا ما آلمني بشدة، فيما تواصل معي من تركيا"، وختم "أنا الآن أعمل في مقهى، أقدم الطلبات وأتقاضى 150 جنيها في ".