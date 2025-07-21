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فيديو - ماركوس راشفورد إلى برشلونة .. وبوغبا يعلّق: هذا جنوني!

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فيديو - ماركوس راشفورد إلى برشلونة .. وبوغبا يعلّق: هذا جنوني!
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كرة القدم

2025-07-21 | 00:40
فيديو - ماركوس راشفورد إلى برشلونة .. وبوغبا يعلّق: هذا جنوني!

يأمل برشلونة أن يكون راشفورد أحد مفاتيح المنافسة القوية محلياً وأوروبياً

في خطوة هزّت سوق الانتقالات الصيفية، انتقل النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد إلى برشلونة الإسباني، وسط تفاعل واسع في الأوساط الرياضية، أبرزها تعليق لافت من النجم الفرنسي بول بوغبا.
وقال بوغبا في حوار مع اليوتيوبر سبيد تعليقاً على الصفقة "هذا جنوني، أنا سعيد من أجله، لأنهم سحبوا رقمه، مانشستر يونايتد خسر لاعباً رائعاً، وهذا أمر سيئ بالنسبة لهم، أما بالنسبة لبرشلونة، فهو أمر رائع".
وتطرّق لاعب مانشستر يونايتد السابق إلى التغييرات داخل النادي ، قائلاً "أنا لا أتحدث حتى عن مانشستر يونايتد، لأنهم تعاقدوا مع بعض اللاعبين، والمدرب الجديد أموريم يريد أن يفرض أسلوبه، على ما يبدو. لذا، فالأمر ليس خطأه تماماً".
وختم بوغبا حديثه بتأكيده على منطقية التغيير من منظور فني "إذا لم يكن المدرب يؤمن بلاعب معيّن، فعليه أن يحقق النتائج في النهاية. وإذا لم يفز، فسوف يقيلونه، لكنني، في كل الأحوال، سعيد من أجل ماركوس."
ويأمل برشلونة أن يكون راشفورد أحد مفاتيح المنافسة القوية محلياً وأوروبياً، في حين يثير رحيله تساؤلات كثيرة حول مستقبل مشروع مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الجديد.



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كرة القدم

ماركوس راشفورد

بول بوغبا

برشلونة

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