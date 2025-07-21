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نيمار يقتني سيارة باتموبيل النادرة الخاصة بفيلم باتمان

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نيمار يقتني سيارة باتموبيل النادرة الخاصة بفيلم باتمان
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كرة القدم

2025-07-21 | 00:56
نيمار يقتني سيارة باتموبيل النادرة الخاصة بفيلم باتمان

حصل نيمار جونيور على سيارة مقابل 1.3 مليون يورو

إذا كنت، مثل نيمار جونيور، من عشّاق السيارات وكان باتمان بطلك الخارق المفضل، فإن الاتجاه الطبيعي سيكون أن تملك في مرآبك سيارة "باتموبيل". 
والآن، وفقًا لما ذكرته صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن نجم الكرة البرازيلي السابق لناديي برشلونة وباريس سان جيرمان قد حصل على واحدة مقابل 1.3 مليون يورو.
فقد اشترى النجم البرازيلي، الذي سيلعب هذا الموسم مع سانتوس، واحدة من النسخ القليلة الموجودة في العالم لسيارة Tumbler Batmóvil.
ويبدو أنه استغل الثروة الكبيرة التي جمعها خلال فترة لعبه في الدوري السعودي، حيث شوهد مؤخرا وهو يقود سيارات فاخرة مثل (Audi R8 Spyder V10 Plus) و(Ferrari Purosangue) و(Bentley Continental GT) و(Aston Martin DBX) و(Lamborghini Huracan).
ومن المرجح جدًا أن تكون هذه النسخة واحدة من عشر وحدات طلبت شركة (Warner Bros) تصنيعها احتفالًا بالذكرى الـ85 لشخصية باتمان، وقد بلغ سعر كل منها في وقتها 2.99  مليون دولار.
يبلغ طول السيارة 4.65 أمتار وعرضها 2.8 متر، أي أنها غير مناسبة للمرائب الجماعية، ومبنية على هيكل أنبوبي بغطاء من ألياف الكربون والكيفلار، وتعمل بمحرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 525  حصانا.
لكن أكثر ما يلفت الانتباه في سيارة Tumbler Batmóvil  ليس أداؤها وحسب، بل الأدوات والتقنيات المزودة بها، وكأنها تنتمي لعالم شخصية سينمائية أخرى مثل جيمس بوند. 
فسيارة نيمار الجديدة تستطيع إطلاق قنابل دخانية، وتحتوي على محاكاة لمحرك نفاث، ورشاشات (غير فعّالة)، وأجنحة متحركة، ومقصورة داخلية تتسع لشخصين (باتمان وروبن).
تجدر الإشارة إلى أن سيارة Batmóvil Tumbler  هي تلك التي استخدمها "بروس واين" في مغامراته بشخصية باتمان في ثلاثية الأفلام التي أخرجها كريستوفر نولان وقام ببطولتها كريستيان بايل (Batman Begins - 2005) و(The Dark Knight - 2008) و(The Dark Knight Rises - 2012).
ومن المعروف عن نيمار جونيور بشغفه بسلسلة أفلام باتمان، وقد عبّر عن ذلك في أكثر من مناسبة، حيث حضر العرض الأول لفيلم The Batman  في عام 2022، وظهر مرارا مرتديا ملابس باتمان أو أزياء تحمل شعاره. ويبدو الآن أنه أخذ شغفه إلى مستوى جديد تماما.

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نيمار جونيور

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