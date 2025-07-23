شيكابالا من النجومية الى التحليل والادارة الرياضية

قرر تعليق حذائه عقب نهاية الموسم الماضي

بعد أن قرر النجم المصري محمود عبد الرازق، المعروف بـ"شيكابالا"، تعليق حذائه عقب نهاية الموسم الماضي، اثر التتويج بلقب مع فريقه الزمالك، يبدو أنه يتجه الى العمل الاداري.

فقد كشف مصدر مقرب من اللاعب أنه سوف يتولى منصب المدير الرياضي لنادي نيو جيزة، في أول تجربة إدارية له بعد اعتزاله كرة القدم.

وكان شيكابالا دافع عن ألوان الزمالك والإسماعيلي والوصل الإماراتي والرائد السعودي وسبورتنغ البرتغالي وأبولون سميرني وباوك في الدوري اليوناني، وقام بتحليل المباريات لفترة قصيرة، قبل أن يتجه الى الادارة الرياضية.







