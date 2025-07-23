الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

شيكابالا من النجومية الى التحليل والادارة الرياضية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شيكابالا من النجومية الى التحليل والادارة الرياضية
A-
A+

كرة القدم

2025-07-23 | 00:59
شيكابالا من النجومية الى التحليل والادارة الرياضية

قرر تعليق حذائه عقب نهاية الموسم الماضي

بعد أن قرر النجم المصري محمود عبد الرازق، المعروف بـ"شيكابالا"، تعليق حذائه عقب نهاية الموسم الماضي، اثر التتويج بلقب كأس مصر مع فريقه الزمالك، يبدو أنه يتجه الى العمل الاداري.
فقد كشف مصدر مقرب من اللاعب أنه سوف يتولى منصب المدير الرياضي لنادي نيو جيزة، في أول تجربة إدارية له بعد اعتزاله كرة القدم.
وكان شيكابالا دافع عن ألوان الزمالك والإسماعيلي والوصل الإماراتي والرائد السعودي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي وأبولون سميرني وباوك في الدوري اليوناني، وقام بتحليل المباريات لفترة قصيرة، قبل أن يتجه الى الادارة الرياضية.



مقالات ذات صلة

أمل عرفة تكشف كواليس بداياتها الفنية وتؤكد: النجومية ليست صدفة
2025-06-19

أمل عرفة تكشف كواليس بداياتها الفنية وتؤكد: النجومية ليست صدفة

"عودة الحياة إلى المدينة الرياضية" برعاية رئيس الجمهورية
2025-05-20

"عودة الحياة إلى المدينة الرياضية" برعاية رئيس الجمهورية

عودة السعوديين الى لبنان.. كرة سلة وروح رياضية
2025-05-10

عودة السعوديين الى لبنان.. كرة سلة وروح رياضية

شيكابالا من النجومية الى التحليل والادارة الرياضية

رياضة

كرة القدم

محمود عبد الرازق

شيكابالا

الزمالك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - "طائرة ورقيّة" كادت تقتل لاعباً
جماهير برشلونة ترحّب براشفورد بجدارية مدهشة

اقرأ ايضا في كرة القدم

حقيبة "نقود مزيّفة" تصل الى مقر "يويفا"
01:08

حقيبة "نقود مزيّفة" تصل الى مقر "يويفا"

كان من المفترض أن يشارك بالاس في الدوري الأوروبي الموسم المقبل

01:08

حقيبة "نقود مزيّفة" تصل الى مقر "يويفا"

كان من المفترض أن يشارك بالاس في الدوري الأوروبي الموسم المقبل

صورة من عيد ميلاد تُحرج نجم برشلونة السابق
01:06

صورة من عيد ميلاد تُحرج نجم برشلونة السابق

نشر نجم برشلونة السابق صورة من احتفال أقيم في حديقة "سيام" المائية

01:06

صورة من عيد ميلاد تُحرج نجم برشلونة السابق

نشر نجم برشلونة السابق صورة من احتفال أقيم في حديقة "سيام" المائية

اخترنا لك
أنا إيفانوفيتش تعلن طلاقها من شفاينشتايغر .. هذا هو السبب
01:09
حقيبة "نقود مزيّفة" تصل الى مقر "يويفا"
01:08
صورة من عيد ميلاد تُحرج نجم برشلونة السابق
01:06
فيديو - "طائرة ورقيّة" كادت تقتل لاعباً
01:00

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025