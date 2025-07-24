هل ما يحصل فوضى في برشلونة أم ماذا؟

قبل يوم واحد فقط من موعد السفر إلى اليابان

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا إلغاء مباراته الودية التي كانت مقرّرة أمام نادي فيسيل كوبي الياباني، يوم الأحد 27 تموز - يوليو، وذلك قبل يوم واحد فقط من موعد السفر إلى اليابان، وسط ما وصفه النادي بـ"خرق تعاقدي جسيم" من قبل الجهة المنظمة للمباراة.

وكان من المقرر أن يغادر الفريق الكتالوني إلى اليابان الخميس، ضمن الجولة الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد، إلا أن الخطط قد تغيّرت بشكل مفاجئ بعد هذا التطوّر.

وأكد برشلونة في بيان رسمي اضطراره لإلغاء مشاركته في المباراة المقررة يوم الأحد في اليابان، بسبب خروقات تعاقدية خطيرة من قبل الجهة المروّجة، وأضاف أنّ النادي يدرس إعادة جدولة المرحلة الكورية من الجولة الصيفية.

وتشمل هذه المرحلة مباراتين ضد إف سي (31 تموز - يوليو) ودايغو إف سي (4 آب - أغسطس)، شريطة تلبية عدد من الأمور من قبل الجهة المنظمة، مؤكّدًا أنّه يأسف لهذا الحادث والتأثير الذي قد يُحدثه على جماهير برشلونة العديدة في اليابان.

وأفاد الصحفي الإسباني جيرارد روميرو أنّ هذا الإلغاء يُلقي بظلال الشكّ على مجمل جولة برشلونة في ، مؤكدا عبر منصاته أن الجولة "باتت معلّقة بخيط رفيع"، وقد تُلغى بالكامل في حال لم تُحلّ القضايا التعاقدية واللوجستية في أقرب وقت.







