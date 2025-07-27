بين سبورتنغ وأرسنال - فيديوهات رائعة تستقبل وتودع جيوكيريس

🇸🇪🦁 Sporting say goodbye to Viktor Gyökeres: "One of the best in our history." 💚 pic.twitter.com/QpRoi1ecQh — EuroFoot (@eurofootcom) July 26, 2025 This is where you need to be.



Viktor Gyökeres is a Gunner ✊



Narrated by Kojey Radical 🎙️ pic.twitter.com/k7qLBUyW61 — (@Arsenal) July 26, 2025

أعلن أرسنال الإنجليزي ضم اللاعب السويدي ، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية اللازمة، وسوف يحمل القميص رقم 14 مع فريقه الجديد.ووفقا لتقارير صحفية، دفع أرسنال 63.5 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات جيوكيريس، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات وحوافز مرتبطة بالأداء.وكان اللافت في الأمر، الفيديو الوداعي الذي رافق مغادرة جيوكيريس لفريقه السابق سبورتنغ البرتغالي، والفيديو الذي استقبله به أرسنال، مع عبارة "هذا هو المكان الذي يجب أن تكون فيه .. فيكتور جيوكيريس مدفعجي".ويمتلك جيوكيريس خبرات في الملاعب الإنجليزية، حيث لعب لأندية ، سوانزي سيتي، وكوفنتري سيتي، قبل انتقاله إلى سبورتنغ لشبونة في صيف 2023.