بين سبورتنغ وأرسنال - فيديوهات رائعة تستقبل وتودع جيوكيريس

أعلن أرسنال الإنجليزي ضم اللاعب السويدي فيكتور جيوكيريس
، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية اللازمة، وسوف يحمل القميص رقم 14 مع فريقه الجديد.
ووفقا لتقارير صحفية، دفع أرسنال 63.5 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات جيوكيريس، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات وحوافز مرتبطة بالأداء.
وكان اللافت في الأمر، الفيديو الوداعي الذي رافق مغادرة جيوكيريس لفريقه السابق سبورتنغ لشبونة
البرتغالي، والفيديو الذي استقبله به أرسنال، مع عبارة "هذا هو المكان الذي يجب أن تكون فيه .. فيكتور جيوكيريس مدفعجي".
ويمتلك جيوكيريس خبرات في الملاعب الإنجليزية، حيث لعب لأندية برايتون
، سوانزي سيتي، وكوفنتري سيتي، قبل انتقاله إلى سبورتنغ لشبونة في صيف 2023.