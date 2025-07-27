الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

هل خُدع الاتحاد الهندي بسبب غوارديولا وتشافي؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هل خُدع الاتحاد الهندي بسبب غوارديولا وتشافي؟
A-
A+

كرة القدم

2025-07-27 | 05:08
هل خُدع الاتحاد الهندي بسبب غوارديولا وتشافي؟

التحقق أظهر أنّ الطلب لم يكن صادرا عنهما فعليا

نفى الاتحاد الهندي لكرة القدم (AIFF) صحّة ما تردّد بشأن تقدّم كلّ من بيب غوارديولا وتشافي هيرنانديز بطلبات رسمية لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤكّدا أن هذه الطلبات "ليست حقيقية".
وفي تصريح لصحيفة the times of india، أوضح مدير المنتخبات الوطنية في الاتحاد أنّ اسم الإسباني تشافي، المدرب السابق لبرشلونة، ورد ضمن قائمة المتقدمين، لكن التحقق أظهر أنّ الطلب لم يكن صادرا عنه فعليا.
ونقل التقرير عن أحد أعضاء اللجنة الفنية في الاتحاد قوله إن التعاقد مع تشافي، حتى لو كان مرشحا فعليا، كان سيُعتبر خيارا "باهظ التكلفة"، وغير قابل للتنفيذ، ليتبيّن أنّ الاتحاد الهندي تلقّى بريدا إلكترونيّا، تضمن طلبات من المدربين الإسبانيين بيب غوارديولا وتشافي هرنانديز. وظهر لاحقاً أنها طلبات مزيفة.
ويأتي هذا التوضيح في ظل سعي الاتحاد الهندي لاختيار مدرب جديد بعد شغور المنصب، وسط تداول أسماء رنّانة أثارت جدلا واسعا على منصات الإعلام ومواقع التواصل.


مقالات ذات صلة

تشافي يتجاهل العروض ويمضي في خطته المقررة
2025-07-26

تشافي يتجاهل العروض ويمضي في خطته المقررة

فيديو - تشافي يُبدع في ماربيا
2025-06-26

فيديو - تشافي يُبدع في ماربيا

مراسلة الجديد: داني فاضل رئيسًا للهيئة الناظمة للقنب الهندي
2025-07-17

مراسلة الجديد: داني فاضل رئيسًا للهيئة الناظمة للقنب الهندي

مراسلة الجديد: تمت التعيينات للهيئات الناظمة لكل من قطاع الطيران المدني والقنب الهندي
2025-07-17

مراسلة الجديد: تمت التعيينات للهيئات الناظمة لكل من قطاع الطيران المدني والقنب الهندي

هل خُدع الاتحاد الهندي بسبب غوارديولا وتشافي؟

رياضة

كرة القدم

بيب غوارديولا

تشافي هيرنانديز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بين سبورتنغ وأرسنال - فيديوهات رائعة تستقبل وتودع جيوكيريس
مستقبل أسينسيو معلق وشكوك في خطط ألونسو الدفاعية

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - رياض محرز وزوجته البريطانية والمولود الثاني
05:48

فيديو - رياض محرز وزوجته البريطانية والمولود الثاني

أقامت المؤثرة البريطانية احتفالاً على أحد شواطئ دبي

05:48

فيديو - رياض محرز وزوجته البريطانية والمولود الثاني

أقامت المؤثرة البريطانية احتفالاً على أحد شواطئ دبي

الجمهور استقبل نيمار بطريقة شنيعة
05:39

الجمهور استقبل نيمار بطريقة شنيعة

بطريقة شنيعة، استقبل الجمهور النجم الكبير نيمار

05:39

الجمهور استقبل نيمار بطريقة شنيعة

بطريقة شنيعة، استقبل الجمهور النجم الكبير نيمار

بين سبورتنغ وأرسنال - فيديوهات رائعة تستقبل وتودع جيوكيريس
05:38

بين سبورتنغ وأرسنال - فيديوهات رائعة تستقبل وتودع جيوكيريس

أعلن أرسنال الإنجليزي ضم اللاعب السويدي فيكتور جيوكيريس

05:38

بين سبورتنغ وأرسنال - فيديوهات رائعة تستقبل وتودع جيوكيريس

أعلن أرسنال الإنجليزي ضم اللاعب السويدي فيكتور جيوكيريس

اخترنا لك
فيديو - رياض محرز وزوجته البريطانية والمولود الثاني
05:48
الجمهور استقبل نيمار بطريقة شنيعة
05:39
بين سبورتنغ وأرسنال - فيديوهات رائعة تستقبل وتودع جيوكيريس
05:38
مستقبل أسينسيو معلق وشكوك في خطط ألونسو الدفاعية
05:06

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025