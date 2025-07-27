هل خُدع الاتحاد الهندي بسبب غوارديولا وتشافي؟

نفى الاتحاد
الهندي لكرة القدم (AIFF) صحّة ما تردّد بشأن تقدّم كلّ من بيب غوارديولا وتشافي هيرنانديز بطلبات رسمية لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤكّدا أن هذه الطلبات "ليست حقيقية".
وفي تصريح لصحيفة the times
of india
، أوضح مدير المنتخبات الوطنية في الاتحاد أنّ اسم الإسباني تشافي
، المدرب السابق لبرشلونة، ورد ضمن قائمة المتقدمين، لكن التحقق أظهر أنّ الطلب لم يكن صادرا عنه فعليا.
ونقل التقرير عن أحد أعضاء اللجنة الفنية
في الاتحاد قوله إن التعاقد مع تشافي، حتى لو كان مرشحا فعليا، كان سيُعتبر خيارا "باهظ التكلفة"، وغير قابل للتنفيذ، ليتبيّن أنّ الاتحاد الهندي تلقّى بريدا إلكترونيّا، تضمن طلبات من المدربين الإسبانيين بيب غوارديولا وتشافي هرنانديز. وظهر لاحقاً أنها طلبات مزيفة.
ويأتي هذا التوضيح في ظل سعي الاتحاد الهندي لاختيار مدرب
جديد بعد شغور المنصب، وسط تداول أسماء رنّانة أثارت جدلا واسعا على منصات الإعلام ومواقع التواصل.