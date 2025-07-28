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فيديو - تحدّى اجراءات الأمن للقاء رونالدو

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فيديو - تحدّى اجراءات الأمن للقاء رونالدو
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كرة القدم

2025-07-28 | 00:39
فيديو - تحدّى اجراءات الأمن للقاء رونالدو

يفعل عشاق كريستيانو رونالدو المستحيل لرؤيته عن قرب

يفعل عشاق كريستيانو رونالدو المستحيل لرؤيته عن قرب، وهو ما تجلّى مؤخرا في معسكر نادي النصر السعودي المقام في النمسا، حيث حاول أحد المشجعين التسلل إلى داخل مقر إقامة الفريق واختراق الحواجز الأمنية للقاء النجم البرتغالي.
المعسكر كان قد انطلق يوم الأحد الماضي، فيما انضم رونالدو لاحقا بإذن مسبق، حيث وصل مساء الجمعة وشارك مباشرة في التدريبات. 
وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي رافقت وصوله، تمكن أحد المشجعين من تجاوز الحاجز الأمني لحظة دخول الفريق إلى الفندق، إلا أن الطاقم الأمني الخاص برونالدو تدخّل فورا وأحبط المحاولة.
ويواصل كريستيانو مسيرته مع النصر بعد أن وقّع مؤخرا على تمديد عقده حتى صيف 2027، في إشارة واضحة إلى التزامه بمواصلة مشواره في الدوري السعودي، حيث تألق في الموسم الماضي بتسجيل 25 هدفا وصناعة 3 في 30 مباراة، ما جعله يتوَّج هدافًا للدوري.



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كريستيانو رونالدو

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