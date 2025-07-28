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فيديو - ميسي وأنتونيلا على الشاشة العملاقة في حفل كولد بلاي

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فيديو - ميسي وأنتونيلا على الشاشة العملاقة في حفل كولد بلاي
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كرة القدم

2025-07-28 | 00:44
فيديو - ميسي وأنتونيلا على الشاشة العملاقة في حفل كولد بلاي

خلال حفل كولدبلاي الموسيقي الصاخب الذي أقيم في ميامي

خلال حفل كولدبلاي الموسيقي الصاخب الذي أقيم في ميامي، وهو الأخير في الولايات المتحدة في العام ٢٠٢٥، والذي استضافه ملعب هارد روك (Hard Rock Stadium) في ميامي، كان عدد من كبار نجوم الرياضة حاضراً.
وكان في طليعة هؤلاء النجوم، الأرجنتيني ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو، وقد التقطتهما العدسات معاً، وعُرضت الصورة على الشاشة العملاقة في الملعب، حيث بدا "البرغوت" وهو يحيي الجمهور بكثير من الخجل. 
وكولدبلاي هي فرقة روك بريطانية، تم تشكيلها في لندن في العام 1997 وهي تتألف من كريس مارتن  وجوني باكلاند وغاي بيرمان وويل تشامبيون، والمدير فيل هارفي.


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كولدبلاي

ليونيل ميسي

أنتونيلا روكوزو

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