فيديو - ميسي وأنتونيلا على الشاشة العملاقة في حفل كولد بلاي

Messi and his wife were shown at the concert in 😆



(via mrbusinesstravels/Instagram) pic.twitter.com/W9GybgvVgs — (@ESPNFC) July 28, 2025

خلال حفل كولدبلاي الموسيقي الصاخب الذي أقيم في ، وهو الأخير في الولايات المتحدة في العام ٢٠٢٥، والذي استضافه ملعب هارد روك (Hard Rock Stadium) في ميامي، كان عدد من كبار نجوم الرياضة حاضراً.وكان في طليعة هؤلاء النجوم، الأرجنتيني ليونيل وزوجته أنتونيلا روكوزو، وقد التقطتهما العدسات معاً، وعُرضت الصورة على الشاشة العملاقة في الملعب، حيث بدا "البرغوت" وهو يحيي الجمهور بكثير من الخجل.وكولدبلاي هي فرقة روك بريطانية، تم تشكيلها في في العام 1997 وهي تتألف من كريس مارتن وجوني باكلاند وغاي بيرمان وويل تشامبيون، والمدير فيل .