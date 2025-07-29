فيديو - ماكس داومان، موهبة صاعدة في سماء "المدفعجية"

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💎 15-year-old Max Dowman in a friendly match for vs Newcastle! 🪄 pic.twitter.com/fsprjUfDeo — EuroFoot (@eurofootcom) July 28, 2025

يبدو أن اسم ماكس داومان، لاعب وسط أرسنال البالغ من العمر 15 عاما، سيكون حاضرا بقوة في عالم كرة القدم خلال السنوات المقبلة، بعدما قدّم عرضا مبهرا خلال فترة التحضيرات الصيفية مع الفريق الأول.النجم الواعد الذي يشغل مركز صانع الألعاب أو الهجومي، أثار إعجاب جماهير "المدفعجية" والجهاز الفني بقيادة ميكيل أرتيتا، بعد سلسلة من العروض المقنعة هذا الصيف، كان أبرزها أمام نيوكاسل في ، حيث دخل بديلا وقدّم أداءً لافتا شمل مراوغات ساحرة والتسبب بهدف.داومان، الذي يعد أحد أبرز خريجي أكاديمية أرسنال في السنوات ، دخل التاريخ في الأوّل - ديسمبر الماضي حين أصبح أصغر لاعب يمثل الفريق في فئة تحت 21 عاما، وهو ما دفع بأرتيتا إلى استدعائه للتدريب مع الفريق الأول تحضيرا لمباراة كأس الرابطة أمام .منتخب بدوره يدرك قيمة الموهبة الشابة، حيث استدعاه للمشاركة في بطولة تحت 17 عاما، متجاوزا مراحل عمرية بسرعة لافتة، في مسار شبيه بما حدث مع نجم برشلونة ، الذي أصبح عنصرا أساسيا في الفريق الأول وهو لم يبلغ بعد 16 عاما.الرهانات تتزايد على داومان، والآمال معلّقة عليه في أن يكون أحد النجوم الكبار في المستقبل، في ظل دعم فني كبير ورؤية واضحة من أرتيتا، الذي يبدو مصمما على منحه الفرصة المناسبة في الوقت المناسب.