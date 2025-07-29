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فيديو - ماكس داومان، موهبة صاعدة في سماء "المدفعجية"

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فيديو - ماكس داومان، موهبة صاعدة في سماء &quot;المدفعجية&quot;
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كرة القدم

2025-07-29 | 01:09
فيديو - ماكس داومان، موهبة صاعدة في سماء "المدفعجية"

سيكون حاضرا بقوة في عالم كرة القدم خلال السنوات المقبلة

يبدو أن اسم ماكس داومان، لاعب وسط أرسنال البالغ من العمر 15 عاما، سيكون حاضرا بقوة في عالم كرة القدم خلال السنوات المقبلة، بعدما قدّم عرضا مبهرا خلال فترة التحضيرات الصيفية مع الفريق الأول.
النجم الواعد الذي يشغل مركز صانع الألعاب أو الجناح الهجومي، أثار إعجاب جماهير "المدفعجية" والجهاز الفني بقيادة ميكيل أرتيتا، بعد سلسلة من العروض المقنعة هذا الصيف، كان أبرزها أمام نيوكاسل في سنغافورة، حيث دخل بديلا وقدّم أداءً لافتا شمل مراوغات ساحرة والتسبب بهدف.
داومان، الذي يعد أحد أبرز خريجي أكاديمية أرسنال في السنوات الأخيرة، دخل التاريخ في كانون الأوّل - ديسمبر الماضي حين أصبح أصغر لاعب يمثل الفريق في فئة تحت 21 عاما، وهو ما دفع بأرتيتا إلى استدعائه للتدريب مع الفريق الأول تحضيرا لمباراة كأس الرابطة أمام كريستال بالاس.
منتخب إنجلترا بدوره يدرك قيمة الموهبة الشابة، حيث استدعاه للمشاركة في بطولة أوروبا تحت 17 عاما، متجاوزا مراحل عمرية بسرعة لافتة، في مسار شبيه بما حدث مع نجم برشلونة لامين يامال، الذي أصبح عنصرا أساسيا في الفريق الأول وهو لم يبلغ بعد 16 عاما.
الرهانات تتزايد على داومان، والآمال معلّقة عليه في أن يكون أحد النجوم الكبار في المستقبل، في ظل دعم فني كبير ورؤية واضحة من أرتيتا، الذي يبدو مصمما على منحه الفرصة المناسبة في الوقت المناسب.


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