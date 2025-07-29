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فيديو - من هو "درو": موهبة برشلونة الصاعدة التي أبهرت فليك؟

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فيديو - من هو &quot;درو&quot;: موهبة برشلونة الصاعدة التي أبهرت فليك؟
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كرة القدم

2025-07-29 | 01:13
فيديو - من هو "درو": موهبة برشلونة الصاعدة التي أبهرت فليك؟

خطف الشاب "درو" فرنانديز سارمينتو الأضواء داخل نادي برشلونة

خطف الشاب "درو" فرنانديز سارمينتو الأضواء داخل نادي برشلونة، بعدما نجح في لفت أنظار المدرب هانسي فليك، الذي لم يتردّد في منحه فرصة المشاركة مع الفريق الأول رغم حداثة سنه. 
اللاعب البالغ من العمر 17 عاما فقط، تحوّل بسرعة إلى اسم واعد في مشروع النادي، ما دفع الإدارة إلى فتح باب المفاوضات مبكرا لتجديد عقده، قناعة منها بموهبته وقدرته على التألق في السنوات المقبلة.
فليك، المعروف بإيمانه بالموهبة بعيدا عن الأسماء اللامعة، وجد في درو نموذجا للاعب الشاب القادر على صناعة الفرق، ففي أولى مباريات الفريق التحضيرية أمام فيسيل كوبي، دخل درو بديلًا في الدقيقة 79، وبعد ثماني دقائق فقط، أحرز هدفه الأول بقميص برشلونة.
ينحدر درو من مدينة فيغو، وهو نتاج أكاديمية لاماسيا التي انضم إليها في صيف 2022، والده غاليسي ووالدته فلبينية، ويرتبط حاليا بعقد يمتد حتى حزيران - يونيو 2027، إلا أن النادي بدأ بالفعل التحرك لتجديده، وسط اهتمام داخلي متزايد بإمكاناته اللافتة.
تقارير الكشافين والمدربين داخل النادي تُجمع على تميّز اللاعب من حيث الرؤية الفنية، التحكم العالي بالكرة، والقدرة على كسر الخطوط الدفاعية، ما جعله محل متابعة حثيثة من الطاقم الفني والإداري، وقد اختير ضمن قائمة من المواهب الشابة للمشاركة في الجولة الآسيوية، إلى جانب أسماء واعدة أخرى مثل جوفري وغيّي وطوني فرنانديز وكوشن.
في برشلونة، تتعزّز القناعة يومًا بعد يوم بأن درو سيكون من بين الأسماء البارزة في مستقبل الفريق، وسط حرص واضح من الإدارة والجهاز الفني على حمايته وتوفير البيئة الملائمة لنموّه الكروي.


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درو فرنانديز سارمينتو

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