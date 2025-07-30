ما هي قصة "الغش" واعتقال الأمن المصري للنجم رمضان صبحي؟

تم إخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة 100 ألف جنيه

اعتقلت قوات الأمن المصرية لاعب نادي بيراميدز، رمضان صبحي، فجر يوم الاثنين تنفيذا لحكم قضائي يتعلق بقضية يُشتبه في أنها تخص انتحال شخصية في امتحان رسمي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء.

وأكدت مصادر داخل النادي أن بيراميدز اتخذ "إجراءات داخلية" عقب توقيف اللاعب، مشيرة إلى أن إدارة النادي كلّفت فريقها القانوني بمراجعة الوضع القانوني للاعب خط الوسط "بشكل عاجل"، بعد توقيفه في لدى عودته من معسكر تدريبي للفريق في تركيا.

وبعد اعتقاله، نُقل صبحي إلى ، ثم تم إخلاء سبيله بكفالة 100 ألف جنيه، علماً أن محامي اللاعب ، نفى في 14 أيار - مايو الماضي، علنا أي صلة لرمضان صبحي بالقضية، مؤكّدا أن اللاعب لم يتلقَّ أي استدعاء رسمي، وأنه لا يعرف الشخص الذي يُزعم أنه خاض الامتحان بدلاً عنه.

جدير بالذكر أنه في صيف عام 2018، اشترى النادي وحوّله بالكامل بعد استثمار بلغ 60 مليون يورو، ليصبح اسمه بيراميدز إف سي، وينتقل مقره إلى القاهرة، في محاولة لكسر الهيمنة التقليدية لناديي والزمالك على كرة القدم المصرية.

ويبلغ رمضان صبحي من العمر 27 عاما، وكان يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم المصرية، وهو لعب في صفوف ستوك سيتي وهدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي ، كما ارتدى قميص الأهلي والمنتخب المصري.

يُشار إلى أن نادي بيراميدز المصري، الذي تُوِّج هذا الموسم ببطولته الإفريقية الأولى، يُعتبر ناديا حديث النشأة، حيث تأسس في العام 2008 الأسيوطي سبورت في مدينة بني سويف (100 كيلومترا جنوب القاهرة).

صعد إلى الدوري الممتاز بعد فوزه بمجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية موسم 2016-2017، قبل أن يستحوذ عليه تركي آل الشيخ ويعيد تأسيسه بشكله الحالي.







