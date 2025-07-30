فيديو - ما هي علاقة كوبي براينت العميقة بقميص برشلونة الجديد؟

Better is the only choice. FC Barcelona’s purest expression of footballing perfection meets the constant growth mindset of Mamba Mentality.#NikeFootball @nike @nikefootball pic.twitter.com/7ixX2vJoTf — FC (@FCBarcelona) July 29, 2025

كان سرّا شائعا، ورغم التوقعات، لم يتوقف تصميم القميص الثاني الجديد لنادي برشلونة، الذي أعلنه النادي رسميا هذا الثلاثاء، عن إثارة الدهشة.فالتصميم مميّز جدا، وهو جاء ثمرة تعاون مع العلامة التجارية الخاصة بنجم كرة السلة الأميركية الراحل كوبي براينت عبر شركة (Nike).تم تقديم القميص الثاني الجديد لفريق برشلونة من خلال فيديو تصوّري يدور حول تمرين "الروندو"، الذي أُطلق عليه اسم (Mamba Rondo)، وشارك في هذا العمل المصوَّر كل من ، أليكسيا بوتيّاس، ، غافي، إيفا بايور، فرينكي دي يونغ، باتري غيخارّو وسلمى بارالويلو.ويُعدّ الروندو من التمارين الأساسية في منهجية تدريب برشلونة، إذ يرمز إلى أسلوب لعبه القائم على الاستحواذ على الكرة وسرعة التفكير، وهو تحول هذه المرة، إلى استعارة بصرية تجسّد السعي الدائم نحو التميز، المستوحى من عقلية مامبا (Mamba Mentality) التي مثّلها كوبي براينت.مواصفات القميص الجديد:اللون الأساسي هو الذهبي الفاتح، المختلط مع اللونين البنفسجي والأسود، تكريما لألوان الفرق التي لعب لها كوبي، مع شعار (Kobe Sheath) بملمس خاص يحاكي جلد الأفعى، من السيليكون اللامع البارز ثلاثي الأبعاد.ويزيّن القميص أيضا شعاري برشلونة والراعي (Spotify) في منتصف باللون الأسود، وعلى الكمّ الأيسر شعار (Ambilight) لنسخة الرجال، وشعار (Bimbo) لنسخة النساء، وكلاهما باللون الأسود.أما السروال، فهو اللون مع تفاصيل بالبنفسجي، مزخرف بملمس يحاكي جلد الأفعى، في إشارة واضحة إلى لقب كوبي (Black Mamba)، مع شعار برشلونة على الساق اليسرى، بينما يظهر شعار (Kobe Sheath) على الساق اليمنى أسفل رقم اللاعب المطبوع بلون ذهبي فاتح.وأخيراً، الجوارب سوداء اللون، مكتوب عليها (Barça) بالبنفسجي، وهذا الطقم جزء من مجموعة أوسع تشمل قميص ما قبل المباريات باللون الأسود، وطقم كرة سلة، وبدلة رياضية (Track Suit)، وحذاء رياضي بإصدار محدود (Barça x Kobe)، بالإضافة إلى إكسسوارات أخرى.