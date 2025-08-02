الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

جديد قضية مطالبة النيابة العامة بالسجن لنجم ريال مدريد

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
جديد قضية مطالبة النيابة العامة بالسجن لنجم ريال مدريد
A-
A+

كرة القدم

2025-08-02 | 03:35
جديد قضية مطالبة النيابة العامة بالسجن لنجم ريال مدريد

قدّمت النيابة العامة لائحتها ضد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما

بعد اتهام رسمي من إحدى الضحايا في القضية القانونية ضد مدافع ريال مدريد راؤول أسينسيو، قدّمت النيابة العامة لائحتها ضد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، وطالبت بسجنه لمدة عامين ونصف.
أسينسيو هو واحد من أربعة لاعبين سابقين في أكاديمية ريال مدريد متهمين بارتكاب جرائم ضد الخصوصية وتوزيع مواد إباحية متعلّقة بالأطفال.
الثلاثة الآخرون، وهم فيران رويز، خوان رودريغيز، وأندريس غارسيا، شاركوا جميعهم في علاقة جنسية، لكنهم قاموا بتصوير الحادثة دون إذن من الفتاتين المعنيتين (16 و18 عامًا). 
ويُتّهم أسينسيو، ورويز، ورودريغيز، وغارسيا بمشاركة المحتوى مع أطراف ثالثة، وقد ذكرت ماركا، أ ن النيابة العامة في القضية طالبت بالحكم على أسينسيو بالسجن بتهمة الجرائم ضد الخصوصية.
وعلى عكس الدعوى التي يقودها محامو الضحايا، لم تشمل النيابة تهمة توزيع المواد الإباحية للأطفال ضد أسينسيو، بل اقتصرت على الثلاثة الآخرين، وهي زعمت أن اللاعب طلب الفيديو ليُريه لصديق، ثم حذفه مباشرة، وأن هذا الفعل لا يجب أن يمر من دون عقاب.
الدعوى التي قدّمها محامو الضحايا شملت تهمة توزيع المواد الإباحية، وطلبت الحكم على مدافع الريال بالسجن، وقد أُفيد بأنه توصّل إلى تسوية مع الضحايا، لكن لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن، فيما تعتزم النيابة العامة متابعة القضية أمام المحكمة.



مقالات ذات صلة

فيديو - رونالدينيو ونجم ريال مدريد في احتفال برشلونة بالنصر
2025-05-13

فيديو - رونالدينيو ونجم ريال مدريد في احتفال برشلونة بالنصر

الحُكم على رئيس ريال مدريد بالسجن 3 سنوات
2025-05-11

الحُكم على رئيس ريال مدريد بالسجن 3 سنوات

احالة مها الصغير الى النيابة العامة ومنعها من الظهور الاعلامي
2025-07-23

احالة مها الصغير الى النيابة العامة ومنعها من الظهور الاعلامي

النيابة العامة تستدعي شيرين عبدالوهاب للتحقيق معها بهذه التهمة !
2025-05-30

النيابة العامة تستدعي شيرين عبدالوهاب للتحقيق معها بهذه التهمة !

جديد قضية مطالبة النيابة العامة بالسجن لنجم ريال مدريد

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

راؤول أسينسيو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراحل اتهام النجم أشرف حكيمي بارتكاب اعتداء جنسي
فيديو - نجم مانشستر يونايتد يُنقذ رجلاً من الانتحار

اقرأ ايضا في كرة القدم

جيرونا يتصيد من مياه مانشستر سيتي
03:59

جيرونا يتصيد من مياه مانشستر سيتي

يبدو أن جيرونا يُسرّع وتيرة التعاقدات لتعزيز صفوفه استعدادا للموسم

03:59

جيرونا يتصيد من مياه مانشستر سيتي

يبدو أن جيرونا يُسرّع وتيرة التعاقدات لتعزيز صفوفه استعدادا للموسم

فيديو - هدف مذهل يُرشح لنيل جائزة بوشكاش
03:57

فيديو - هدف مذهل يُرشح لنيل جائزة بوشكاش

تسديدة باللمسة الأولى "فيرست تايم" دخلت الزاوية العليا للمرمى

03:57

فيديو - هدف مذهل يُرشح لنيل جائزة بوشكاش

تسديدة باللمسة الأولى "فيرست تايم" دخلت الزاوية العليا للمرمى

فيديو - فرقة موسيقية وأنغام كلاسيكية تقدم قميص الفريق
03:55

فيديو - فرقة موسيقية وأنغام كلاسيكية تقدم قميص الفريق

الموسم السادس توالياً له في الدرجة الأولى

03:55

فيديو - فرقة موسيقية وأنغام كلاسيكية تقدم قميص الفريق

الموسم السادس توالياً له في الدرجة الأولى

اخترنا لك
جيرونا يتصيد من مياه مانشستر سيتي
03:59
فيديو - هدف مذهل يُرشح لنيل جائزة بوشكاش
03:57
فيديو - فرقة موسيقية وأنغام كلاسيكية تقدم قميص الفريق
03:55
فيديو - لا يُصدَّق، الهدف الغريب الذي تلقّاه فياريال أمام جنوى
03:54

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025