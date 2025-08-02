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حارس مرمى بايرن ميونيخ يعلن وفاة ابنه الصغير

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حارس مرمى بايرن ميونيخ يعلن وفاة ابنه الصغير
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كرة القدم

2025-08-02 | 03:43
حارس مرمى بايرن ميونيخ يعلن وفاة ابنه الصغير

أعلن عن وفاة ابنه بعد معاناة طويلة مع المرض

أعلن حارس مرمى نادي بايرن ميونيخ، زفن أولرايش، عن وفاة ابنه البالغ من العمر ست سنوات، بعد معاناة طويلة مع المرض، في مأساة مؤثرة هزّت الأوساط الرياضية.
وفي بيان مؤلم نشره عبر إنستغرام يوم الجمعة، قال أولرايش إن ابنه "لين"، المولود في تشرين الثاني - نوفمبر 2018، فارق الحياة في شهر حزيران - يونيو الماضي بعد صراع مرير مع مرض خطير استمر لفترة طويلة.
وكتب الحارس الألماني "ببالغ الحزن نعلن أن ابننا لين توفي قبل بضعة أسابيع بعد مرض طويل وخطير، اتخاذ قرار الإعلان عن هذه الفاجعة كان صعبا للغاية، لكنه خطوة مهمة بالنسبة لنا كأسرة لتوضيح الأمور للبيئة المحيطة وللرأي العام".
وأضاف "نحن نحاول الآن، بمساعدة ابنتنا، أن نستعيد توازننا ونواصل حياتنا خطوة بخطوة"، موجّها الشكر للعائلة والأصدقاء ونادي بايرن ميونيخ على الدعم الكبير والتفهم خلال الأشهر الماضية.
وختم البيان بنداء للإعلام والجمهور لاحترام خصوصية العائلة في هذه الظروف الصعبة، والامتناع عن أي استفسارات أو تصريحات إضافية.


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كرة القدم

بايرن ميونيخ

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