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لاعب يصارع الموت بعد حادث مروّع أودى بحياة زوجته الحامل وجنينهما

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لاعب يصارع الموت بعد حادث مروّع أودى بحياة زوجته الحامل وجنينهما
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كرة القدم

2025-08-02 | 03:44
لاعب يصارع الموت بعد حادث مروّع أودى بحياة زوجته الحامل وجنينهما

بعدما تعرّض لحادث سير مروّع أودى بحياة زوجته الحامل وجنينها

يصارع لاعب كرة القدم كيفن ريكاردو سانشيز غارسيا الموت داخل أحد مستشفيات بولندا، بعدما تعرّض لحادث سير مروّع أودى بحياة زوجته الحامل وجنينها.
وفي التفاصيل، اصطدمت سيارة "بي أم دبليو" مسرعة من الخلف بسيارة من نوع "فيات سيشينتو" كان يستقلّها غارسيا وزوجته باتريتسيا نيدزييلا، على طريق عام في بولندا ظهر السبت، ما أدى إلى دفع سيارة اللاعب إلى الأمام واصطدامها بمركبة أخرى، وتهشيمها بالكامل. 
زوجته باتريتسيا، التي كانت في شهرها الثامن من الحمل، توفيت على الفور جراء سكتة قلبية نتيجة الإصابات البليغة، وحاول المسعفون إنقاذ الجنين عبر إجراء عملية قيصرية طارئة، وتم نقله إلى مستشفى في كاتوفيتسه، لكنه فارق الحياة لاحقا.
أما غارسيا، الذي يلعب لصالح نادي UKS Czułowianka Tychy في دوري الدرجة السابعة، فقد أُصيب بجروح خطيرة، منها نزيف في الدماغ وكسور في الحوض وأضرار في الكلى، وهو لا يزال في غيبوبة.
وتسعى حملة جمع تبرعات إلكترونية لدعمه في نفقات العلاج وإعادة التأهيل، مشيرة إلى أنه سيحتاج إلى رعاية متخصصة ودعم نفسي لتجاوز هذه المأساة.
وكان غارسيا جاء من مكسيكو سيتي إلى بولندا في إطار منحة دراسية، وتخرّج من كلية العلوم الطبيعية في جامعة سيليزيا، حيث التقى زوجته الراحلة، وتزوّج الثنائي في شباط - فبراير 2024.
رئيس بلدية تيخي، ماتشيه غراماتيكا، قال في تصريح مؤثّر "التقيت بهما يوم زفافهما، كانا شابين مليئين بالحياة، يبتسمان ويحلمان بمستقبل مشترك، من الصعب تصديق ما حدث".



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رياضة

كرة القدم

كيفن ريكاردو سانشيز غارسيا

UKS Czułowianka Tychy

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