إريك كانتونا يهاجم إسرائيل بسبب بيليه فلسطين

شنّ اللاعب الدولي الفرنسي السابق هجوماً لاذعاً على إسرائيل

شنّ اللاعب الدولي الفرنسي السابق إريك كانتونا، أسطورة نادي يونايتد الانجليزي، هجوماً لاذعاً على إسرائيل، بعد استشهاد اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد أمس الأربعاء، عن 41 عاماً، أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية في مدينة رفح جنوبي .

وكتب كانتونا عبر ناعياً العبيد "إسرائيل قتلت للتوّ نجم المنتخب الفلسطيني سليمان العبيد أثناء انتظاره المساعدات في رفح ."كان يلقب بـ(بيليه فلسطين)، فإلى متى سنسمح لهم بارتكاب هذه الإبادة الجماعية؟ فلسطين حرة".

كان اللاعب الشهيد يحمل ألقاباً عدة أبرزها "الجوهرة السمراء" و"هنري فلسطين" و"بيليه فلسطين" و"الغزال"، وقد اشتهر بسرعته ومهاراته، وهو الذي سجل أكثر من 100 هدف خلال مسيرته، وشارك مع المنتخب الوطني الفلسطيني مسجلا أربعة أهداف دولية.







