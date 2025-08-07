الأخبار
إريك كانتونا يهاجم إسرائيل بسبب بيليه فلسطين

إريك كانتونا يهاجم إسرائيل بسبب بيليه فلسطين
كرة القدم

2025-08-07 | 00:53
إريك كانتونا يهاجم إسرائيل بسبب بيليه فلسطين

شنّ اللاعب الدولي الفرنسي السابق هجوماً لاذعاً على إسرائيل

شنّ اللاعب الدولي الفرنسي السابق إريك كانتونا، أسطورة نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، هجوماً لاذعاً على إسرائيل، بعد استشهاد اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد صباح أمس الأربعاء، عن 41 عاماً، أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وكتب كانتونا عبر إنستغرام ناعياً العبيد "إسرائيل قتلت للتوّ نجم المنتخب الفلسطيني سليمان العبيد أثناء انتظاره المساعدات في رفح ."كان يلقب بـ(بيليه فلسطين)، فإلى متى سنسمح لهم بارتكاب هذه الإبادة الجماعية؟ فلسطين حرة".
كان اللاعب الشهيد يحمل ألقاباً عدة أبرزها "الجوهرة السمراء" و"هنري فلسطين" و"بيليه فلسطين" و"الغزال"، وقد اشتهر بسرعته ومهاراته، وهو الذي سجل أكثر من 100 هدف خلال مسيرته، وشارك مع المنتخب الوطني الفلسطيني مسجلا أربعة أهداف دولية.



إريك كانتونا يهاجم إسرائيل بسبب بيليه فلسطين

رياضة

كرة القدم

إريك كانتونا

مانشستر يونايتد

سليمان العبيد

