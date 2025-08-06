واندا نارا لماورو إيكاردي: أنت ابن حرام كبير !!

وصلت العلاقة بين إيكاردي وواندا نارا إلى طريق مسدود تماما

وصلت العلاقة بين (32 عاما) وواندا نارا (38 عاما) إلى طريق مسدود تماما، فبعد أشهر من الانفصال، ما زالت الخلافات والاتهامات المتبادلة مستمرة.

ومؤخراً، وجّهت واندا اتهامات قاسية جداً لمهاجم التركي، مؤكدة أن هدفه الوحيد هو انتزاع ابنتيهما منها.

وكتبت نارا في خاصية القصص على "لا بد أن تكون ابن حرام كبير، وأنت تعلم أن أم بناتك مصابة بسرطان الدم، وتخضع باستمرار للعلاج والرقابة الطبية، لتروّج أنني ربما استهلكت مادة لم أتناولها يوماًً".

وأضافت "كل ما تفعله هدفه أن تأخذ مني الطفلتين وتعيش معهما، وهذا يجعلك أكثر حقارة، لقد عبّرتا لك مراراً وتكراراً أنهما لا تريدان العيش معك ولا حتى رؤيتك."

وختمت بالقول "أنك لا تدفع النفقة، ولا التأمين الصحي منذ عشرة أشهر، وهو أمر يعود إلى القضاء، لكنني سئمت من اتهاماتك المستمرة منذ أن تركتك تنفيذاً لتهديدك".







