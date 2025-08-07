الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مانشستر يونايتد على وشك إنهاء رقم قياسي استمر منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مانشستر يونايتد على وشك إنهاء رقم قياسي استمر منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية
A-
A+

كرة القدم

2025-08-07 | 00:59
مانشستر يونايتد على وشك إنهاء رقم قياسي استمر منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية

بعد انتقال راشفورد إلى برشلونة واحتمال رحيل غارناشو واعتزال جوني إيفانز

قد يكون مانشستر يونايتد على وشك إنهاء رقم قياسي استمر منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية، فبعد انتقال ماركوس راشفورد إلى برشلونة، واحتمال رحيل غارناشو، واعتزال جوني إيفانز، يواجه النادي خطر كسر سلسلة تاريخية بدأت عام 1937، حيث خاض الفريق منذ ذلك الحين كل مباراة بوجود لاعب من الأكاديمية. 
بيكهام، سكولز، غيغز، الأخوان نيفيل، هؤلاء هم الـ"فيرغي بويز" الذين شكّلوا الجيل الذهبي الأخير لمانشستر يونايتد، حيث هيمنت دفعة 1992 على إنجلترا، وبلغت ذروتها في موسم 1998-1999، حين حققت الثلاثية التاريخية في مسرح الأحلام.
لكن في السنوات الأخيرة، شهد النادي نزيفا كبيرا في مواهبه الشابة، ماكتوميناي يتألق في نابولي، غرينوود في مارسيليا، دين هندرسون يبرز كأحد أفضل حراس البريميرليغ، وآخرهم راشفورد المعار إلى برشلونة، وهذا الخروج الجماعي لأبناء الأكاديمية يضرب الشياطين الحمر في أصعب لحظة.
باستثناء توم هيتون، الحارس الثالث الذي لا يُستدعى كثيرا، يبقى كوبي ماينو (20 عاما) هو الاسم الأبرز من خريجي الأكاديمية بين 10 لاعبين إنجليز حاليا في الفريق، وهو يُمثل الأمل الأخير للحفاظ على تقليد تاريخي، إذ لم يخض اليونايتد مباراة واحدة منذ تشرين الأول - أكتوبر 1937 دون وجود لاعب من الأكاديمية، وهي سلسلة تمتد لـ 4,321 مباراة، وقد تهدد إصابة ماينو بكسر هذا الرقم القياسي.
هذا الإرث، الذي رسّخه السير أليكس فيرغسون، كان أساس صعود يونايتد كعملاق أوروبي، محققا 18 من ألقابه الـ20 في الدوري خلال تلك الحقبة، إضافة إلى ثلاث كؤوس أوروبية.
واليوم، ومع قيادة روبن أموريم للفريق، يُطرح السؤال، هل ستستمر إحدى أعظم الأكاديميات في تاريخ كرة القدم، أم أن صفحة جديدة تُكتب بلا "أبناء النادي"؟.



مقالات ذات صلة

فيديو - رقم قياسي جديد لهدّافة سيدات برشلونة
2025-05-19

فيديو - رقم قياسي جديد لهدّافة سيدات برشلونة

برشلونة على وشك انهاء أول عملية بيع للسوق الصيفي
2025-05-22

برشلونة على وشك انهاء أول عملية بيع للسوق الصيفي

فيديو - نجم مانشستر يونايتد يُنقذ رجلاً من الانتحار
2025-08-01

فيديو - نجم مانشستر يونايتد يُنقذ رجلاً من الانتحار

لاعب مانشستر يونايتد مطرود من ناديه
2025-08-01

لاعب مانشستر يونايتد مطرود من ناديه

مانشستر يونايتد على وشك إنهاء رقم قياسي استمر منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

ماركوس راشفورد

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
انهيار تاريخي للنادي الهولندي يأخذه الى نهاية مؤلمة
هدية رجل المباراة: 55 كيلوغراما من البطاطا!

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ
00:07

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ

وثّق نادي برشلونة لحظة استثنائية خلال فعالية جماهيرية في كوريا الجنوبية

00:07

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ

وثّق نادي برشلونة لحظة استثنائية خلال فعالية جماهيرية في كوريا الجنوبية

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب
00:04

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

أطلق أحد مشجعي مانشستر يونايتد حملة تمويل جماعي عبر منصة "GoFundMe"

00:04

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

أطلق أحد مشجعي مانشستر يونايتد حملة تمويل جماعي عبر منصة "GoFundMe"

اخترنا لك
فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ
00:07
حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا إلى السجن
00:06
مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب
00:04
جوهرة مغربية مرشحة للعب لريال مدريد قريباً
2025-08-07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025