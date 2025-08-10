الأخبار
فيديو - ليفربول ودّع نونيز بفيديو يجمع أهدافه خلال ثلاثة مواسم

فيديو - ليفربول ودّع نونيز بفيديو يجمع أهدافه خلال ثلاثة مواسم
كرة القدم

2025-08-10 | 04:45
فيديو - ليفربول ودّع نونيز بفيديو يجمع أهدافه خلال ثلاثة مواسم

ودّع نادي ليفربول مهاجمه الأوروغواياني داروين نونيز بطريقة خاصة

ودّع نادي ليفربول مهاجمه الأوروغواياني داروين نونيز بطريقة خاصة، حيث نشر فيديو يجمع كل أهدافه بقميص الفريق خلال فترة تواجده في آنفيلد رود.
فخلال ثلاثة مواسم، تمكن نونيز من هز الشباك في 40 مناسبة في مختلف المسابقات، تاركا بصمة واضحة في هجوم "الريدز".
الفيديو الذي نشره النادي على منصاته الرسمية قدّم للجماهير فرصة لاسترجاع اللحظات الأجمل للمهاجم القادم من بنفيكا في 2022، بما في ذلك أهدافه الحاسمة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، واحتفالاته المميزة التي أحبها المشجعون.
رحلة نونيز مع ليفربول انتهت هذا الصيف بعد انتقاله بشكل نهائي إلى الهلال السعودي، وبرغم رحيله، سيظل اسمه حاضرا لدى جماهير “الريدز” التي ودعته برسائل الشكر والتمنيات بالتوفيق في تجربته المقبلة.




رياضة

كرة القدم

ليفربول

داروين نونيز

