فيديو - ليفربول ودّع نونيز بفيديو يجمع أهدافه خلال ثلاثة مواسم

Every goal for the Reds 🫶⚽ pic.twitter.com/i8S3BcCAQT — Liverpool FC (@LFC) August 9, 2025

ودّع مهاجمه الأوروغواياني نونيز بطريقة خاصة، حيث نشر فيديو يجمع كل أهدافه بقميص الفريق خلال فترة تواجده في آنفيلد رود.فخلال ثلاثة مواسم، تمكن نونيز من هز الشباك في 40 مناسبة في مختلف المسابقات، تاركا بصمة واضحة في هجوم "الريدز".الفيديو الذي نشره النادي على منصاته الرسمية قدّم للجماهير فرصة لاسترجاع اللحظات الأجمل للمهاجم القادم من في 2022، بما في ذلك أهدافه الحاسمة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال ، واحتفالاته المميزة التي أحبها المشجعون.رحلة نونيز مع ليفربول انتهت هذا الصيف بعد انتقاله بشكل نهائي إلى السعودي، وبرغم رحيله، سيظل اسمه حاضرا لدى جماهير “الريدز” التي ودعته برسائل الشكر والتمنيات بالتوفيق في تجربته المقبلة.