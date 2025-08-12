تفاصيل خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز

أعلن النجم البرتغالي خطوبته على شريكته منذ تسع سنوات، عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، بعدما كشفت الخبر عبر منشور على حسابها في " " أظهرت فيه خاتما ضخما يزيّن إصبعها.

ونشرت جورجينا صورة ليدها وهي تضع الخاتم، فوق يد ، وأرفقتها بتعليق جاء فيه "نعم أوافق ... في هذه الحياة وفي كل حياتي".

وكانت رودريغيز قد أثارت التكهنات حول قرب ارتباطهما رسميا في - أبريل الماضي، حين ظهرت بخاتم مختلف، كما سبق أن لفت رونالدو الأنظار في الأوّل - ديسمبر 2024 خلال حضورهما حفل جوائز "غلوب سوكر" في دبي، عندما وصفها بـ"زوجتي" على الملأ.

ورغم العلاقة الطويلة التي جمعتهما، كان رونالدو مترددا في خطوة الزواج، موضحا في تصريحات سابقة "دائمًا أقول لها، عندما نشعر بتلك اللحظة المناسبة ... قد يكون بعد عام أو ستة أشهر أو حتى شهر، لكني واثق 1000% أن ذلك سيحدث"؟

أما جورجينا، فكشفت أن أصدقاءها اعتادوا المزاح معها حول موعد الزفاف، وقالت "منذ أن صدرت أغنية جينيفر لوبيز 'The Ring Or When'، صاروا يغنونها لي، لكن الأمر ليس بيدي".







