تفاصيل خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز

تفاصيل خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز
كرة القدم

2025-08-12 | 00:42
تفاصيل خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز

نشرت جورجينا صورة ليدها وهي تضع الخاتم فوق يد رونالدو

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خطوبته على شريكته منذ تسع سنوات، عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، بعدما كشفت الأخيرة الخبر عبر منشور على حسابها في "إنستغرام" أظهرت فيه خاتما ضخما يزيّن إصبعها.
ونشرت جورجينا صورة ليدها وهي تضع الخاتم، فوق يد رونالدو، وأرفقتها بتعليق جاء فيه "نعم أوافق ... في هذه الحياة وفي كل حياتي".
وكانت رودريغيز قد أثارت التكهنات حول قرب ارتباطهما رسميا في نيسان - أبريل الماضي، حين ظهرت بخاتم مختلف، كما سبق أن لفت رونالدو الأنظار في كانون الأوّل - ديسمبر 2024 خلال حضورهما حفل جوائز "غلوب سوكر" في دبي، عندما وصفها بـ"زوجتي" على الملأ.
ورغم العلاقة الطويلة التي جمعتهما، كان رونالدو مترددا في خطوة الزواج، موضحا في تصريحات سابقة "دائمًا أقول لها، عندما نشعر بتلك اللحظة المناسبة ... قد يكون بعد عام أو ستة أشهر أو حتى شهر، لكني واثق 1000% أن ذلك سيحدث"؟
أما جورجينا، فكشفت أن أصدقاءها اعتادوا المزاح معها حول موعد الزفاف، وقالت "منذ أن صدرت أغنية جينيفر لوبيز 'The Ring Or When'، صاروا يغنونها لي، لكن الأمر ليس بيدي".



هذه هي قيمة خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز
00:46

هذه هي قيمة خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز

فيديو وصور - هل تزوج رونالدو وجورجينا بعيداً عن الأضواء؟
2025-08-05

فيديو وصور - هل تزوج رونالدو وجورجينا بعيداً عن الأضواء؟

فيديو - كريستيانو رونالدو، يعود إلى إسبانيا
2025-08-04

فيديو - كريستيانو رونالدو، يعود إلى إسبانيا

مجدّداً .. شقيقة كريستيانو رونالدو تهاجم للدفاع عنه
2025-07-06

مجدّداً .. شقيقة كريستيانو رونالدو تهاجم للدفاع عنه

تفاصيل خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

جورجينا رودريغيز

رياض محرز يُشعل مواقع التواصل بصورة أنس الشريف
فيديو - دورتموند يودّع أسطورته ماتس هوملز

هوملز لم يدعُ ابنه لحضور مباراة الوداع بحضور صديقته الجديدة
00:50

هوملز لم يدعُ ابنه لحضور مباراة الوداع بحضور صديقته الجديدة

لم يوجّه دعوة لابنه البالغ من العمر سبع سنوات لحضور مباراة الوداع

00:50

هوملز لم يدعُ ابنه لحضور مباراة الوداع بحضور صديقته الجديدة

لم يوجّه دعوة لابنه البالغ من العمر سبع سنوات لحضور مباراة الوداع

فيديو - ساكا يتبرع بـ1000 زي مدرسي لأطفال في أربع مدارس
00:49

فيديو - ساكا يتبرع بـ1000 زي مدرسي لأطفال في أربع مدارس

تبرع نجم أرسنال بوكايو ساكا بأكثر من 1000 زي مدرسي

00:49

فيديو - ساكا يتبرع بـ1000 زي مدرسي لأطفال في أربع مدارس

تبرع نجم أرسنال بوكايو ساكا بأكثر من 1000 زي مدرسي

ما هي علاقة قميص نابولي الجديد والقهوة؟
00:48

ما هي علاقة قميص نابولي الجديد والقهوة؟

القميص الثالث لفريق نابولي للموسم المقبل

00:48

ما هي علاقة قميص نابولي الجديد والقهوة؟

القميص الثالث لفريق نابولي للموسم المقبل

هوملز لم يدعُ ابنه لحضور مباراة الوداع بحضور صديقته الجديدة
00:50
فيديو - ساكا يتبرع بـ1000 زي مدرسي لأطفال في أربع مدارس
00:49
ما هي علاقة قميص نابولي الجديد والقهوة؟
00:48
هل يغادر فيرمين لوبيز برشلونة إلى الدوري الإنجليزي؟
00:47

