هل يغادر فيرمين لوبيز برشلونة إلى الدوري الإنجليزي؟

هل يغادر فيرمين لوبيز برشلونة إلى الدوري الإنجليزي؟
كرة القدم

2025-08-12 | 00:47
هل يغادر فيرمين لوبيز برشلونة إلى الدوري الإنجليزي؟

ساهم لوبيز بهدفين يوم الأحد في فوز برشلونة الساحق على كومو

ساهم لوبيز بهدفين يوم الأحد، في فوز برشلونة الساحق على كومو، فريق المدرب سيسك فابريغاس، بنتيجة (5-0)، ليحصد الفريق كأس جوان غامبر، كما أبدع الواعد لامين يمال بتسجيل هدفين، بينما أحرز رافينيا بطل الموسم الماضي الهدف الخامس.
خلال الصيف، أبدت أندية إنجليزية كبرى مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد اهتمامها بضم لوبيز، وسط شائعات حول انتقال محتمل للاعب، لكن وسط تلك التكهنات، أكد نجم برشلونة بقاءه في كامب نو.
وقال في حديثه مع الصحفيين بعد مواجهة كومو "على مشجعي برشلونة أن يطمئنوا، سأبقى هنا، لن أغادر برشلونة، كانت المباراة مهمة لبناء الثقة استعدادا لانطلاق الليغا، والأهم أن الفريق قدم أداءً رائعا".
وكان لوبيز قد أثار الأضواء مؤخرا بعد نشره رسالة غامضة على وسائل التواصل الاجتماعي، بدا أنها موجهة لحارس المرمى مارك تير شتيغن، الذي خاض خلافا مع برشلونة وتم حلّه لاحقا، حيث كتب على إنستغرام "الأشرار لا ينتصرون، ولا من يغضون الطرف، ولا من يجعلون الخيانة أسلوب حياتهم والجبن رايتهم. الأمر مسألة وقت فقط"، لكنّه أوضح لاحقا أنّ مارك هو القائد الأول، وهو يحترمه كثيرا، وما حدث كان أمورا خارجية.
ويستعد فريق المدرب الألماني هانسي فليك لبدء حملة الدفاع عن اللقب يوم السبت، عندما يواجه مايوركا خارج ملعبه.



هل يغادر فيرمين لوبيز برشلونة إلى الدوري الإنجليزي؟

رياضة

كرة القدم

فيرمين لوبيز

برشلونة

