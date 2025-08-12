هل يغادر فيرمين لوبيز برشلونة إلى الدوري الإنجليزي؟

ساهم لوبيز بهدفين يوم الأحد في فوز برشلونة الساحق على كومو

ساهم لوبيز بهدفين يوم الأحد، في فوز برشلونة الساحق على كومو، فريق المدرب سيسك فابريغاس، بنتيجة (5-0)، ليحصد الفريق ، كما أبدع الواعد لامين يمال بتسجيل هدفين، بينما أحرز بطل الموسم الماضي الهدف الخامس.

خلال الصيف، أبدت أندية إنجليزية كبرى مثل ومانشستر يونايتد اهتمامها بضم لوبيز، وسط شائعات حول انتقال محتمل للاعب، لكن وسط تلك التكهنات، أكد نجم برشلونة بقاءه في .

وقال في حديثه مع الصحفيين بعد مواجهة كومو "على مشجعي برشلونة أن يطمئنوا، سأبقى هنا، لن أغادر برشلونة، كانت المباراة مهمة لبناء الثقة استعدادا لانطلاق الليغا، والأهم أن الفريق قدم أداءً رائعا".

وكان لوبيز قد أثار الأضواء مؤخرا بعد نشره رسالة غامضة على وسائل التواصل الاجتماعي، بدا أنها موجهة لحارس المرمى مارك ، الذي خاض خلافا مع برشلونة وتم حلّه لاحقا، حيث كتب على "الأشرار لا ينتصرون، ولا من يغضون الطرف، ولا من يجعلون الخيانة أسلوب حياتهم والجبن رايتهم. الأمر مسألة وقت فقط"، لكنّه أوضح لاحقا أنّ مارك هو القائد الأول، وهو يحترمه كثيرا، وما حدث كان أمورا خارجية.

ويستعد فريق المدرب الألماني فليك لبدء حملة الدفاع عن اللقب يوم السبت، عندما يواجه مايوركا خارج ملعبه.







