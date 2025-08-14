فيديو - إصابة خطيرة تؤدي لتأجيل مباراة مانشستر يونايتد

🚨BREAKING: Manchester United's u21 match has been abandoned following a horrific injury to Sekou Koné.



Sending our best wishes to the youngster. ❤️🇲🇱



توقفت مباراة فريق يونايتد تحت 21 عاما أمام نظيره تامورث، مساء الثلاثاء، في كأس الدوري الوطني الإنجليزي، بعد تعرض اللاعب الشاب كوني (19 عاما) لإصابة خطيرة في الرأس.اللاعب المالي، الذي انضم إلى يونايتد الصيف الماضي مقابل مليون جنيه إسترليني، اصطدم بأحد لاعبي تامورث في الشوط الأول، وتمكن من الوقوف، إلا أنه سقط مجددا على أرضية الملعب.تدخل الطاقم الطبي لتقديم الإسعافات الأولية، قبل حمل اللاعب على نقالة مع قناع على وجهه، ثم أُدخل إلى سيارة إسعاف وواصل تلقي العلاج بداخلها، وبسبب الحاجة لسيارة إسعاف بديلة، تأخر استئناف اللعب، فقرر الحكم إلغاء المباراة.نادي تامورث أوضح في بيان أنّ القرار جاء "نظرا للحالة الطبية الطارئة"، متمنّيا الشفاء العاجل لكوني، وموجّها الشكر لجماهير مانشستر يونايتد على دعمهم، وذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" أنّ اللاعب كان في وعي واستقرار ويتواصل مع الطاقم الطبي للفريق، وقد نُقل إلى المستشفى لإجراء فحوص احترازية.كوني، الذي لُقّب بـ"يحيى توريه الجديد"، لفت أنظار مانشستر يونايتد بعد تألّقه مع منتخب في كأس تحت 17 عاما 2023، حيث حلّ منتخب بلاده ثالثا، وشارك الموسم الماضي في 14 مباراة مع فريق تحت 21 عاما، لكنه لم يخض بعد أي مباراة رسمية مع الفريق الأول