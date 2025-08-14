الاتحاد الإسباني يغيّر قواعد اللعبة .. الحكام “سرّيون”

في تحول مثير على الكرة الإسبانية

في تحول مثير على الكرة الإسبانية، أعلن الملكي لكرة القدم ورابطة "لا ليغا" عن قرار جديد يقضي بإبقاء هوية حكام المباريات طي الكتمان حتى قبل صافرة البداية بيوم واحد فقط، في خطوة تهدف إلى كبح الضغوط الإعلامية المتزايدة عليهم.

فابتداءً من موسم 2025-2026، سيُكشف عن أسماء قبل 24 ساعة من انطلاق أي مباراة، عند الرابعة مساءً من السابق، بدلًا من الإعلان المبكر الذي كان يمنح الأندية ووسائل الإعلام أياما من الجدل والتعليقات.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن هذه الخطوة جاءت ردا على الحملات التي اعتادت ريال مدريد الرسمية شنّها بمجرد معرفة اسم الحكم، عبر تقارير مرئية تركز على أخطائه السابقة في مباريات ، في محاولة – بحسب منتقدين – للتأثير على قراراته.

التوتر بين ريال مدريد والجهات المنظمة في بلغ ذروته الموسم الماضي، عندما ظهر الحكم ريكاردو دي بورغوس بينغويتشيا وهو يبكي أمام الصحافة، شاكياً من الضغط النفسي والإعلامي الذي يرافق بعض المباريات الكبرى.

القرار الجديد جزء من خطة إصلاح أوسع داخل ، شملت إقالة الإدارة السابقة وتعيين لجنة تضم خبرات متنوعة في محاولة لإعادة الثقة بالمنظومة التحكيمية، وبينما يرى كثيرون أن الخطوة ستمنح الحكام هامش أمان أكبر وتُعيد الهدوء لأجواء المباريات، يعتقد آخرون أن القرار يشكل “ضربة استباقية” لأسلوب الضغط الإعلامي الذي أتقنته قناة ريال مدريد في السنوات .





