موقف مدهش: لاعبو تشيلسي يتخلون عن جزء من مكافأتهم لعائلة جوتا

حصد الفريق مكافأة إجمالية 11.4 مليون جنيه إسترليني

في بادرة رائعة، سوف يتبرع لاعبو ، بجزء من مكافآتهم عن نيل لقب كأس للأندية، الى أسرة اللاعب البرتغالي الراحل ديوغو جوتا، نجم الغريم ليفربول، الذي مات الشهر الماضي في الثامنة والعشرين من العمر، إثر حادث سير في اسبانيا.

وحصد فريق المدرب إينزو ماريسكا، المؤلف من 24 لاعباً، لقب البطولة بعد تغلبه في النهائي على باريس الفرنسي، لينال مكافأة إجمالية 11.4 مليون جنيه إسترليني.

وفي موقف مدهش، قرر نجوم ، التخلي عن جزء من مكافآتهم، لجمع الأموال لأرملة (جوتا وأطفاله الثلاثة)، وهو قتل بشكل مأساوي في حادث سيارة مع أخيه (أندريه سيلفا)، دون تحديد النسبة المئوية لهذا التبرع.

وتبلغ جائزة كل لاعب نحو 475 ألف جنيه إسترليني لدوره في الفوز بالبطولة، على أن يتم تخفيضها بسبب الضرائب وتكاليف الضمان الاجتماعي قبل عرضهم السخي على عائلة جوتا.





