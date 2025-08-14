موقف مدهش: لاعبو تشيلسي يتخلون عن جزء من مكافأتهم لعائلة جوتا

في بادرة رائعة، سوف يتبرع لاعبو تشيلسي
، بجزء من مكافآتهم عن نيل لقب كأس العالم
للأندية، الى أسرة اللاعب البرتغالي الراحل ديوغو جوتا، نجم الغريم ليفربول، الذي مات الشهر الماضي في الثامنة والعشرين من العمر، إثر حادث سير في اسبانيا.
وحصد فريق المدرب إينزو ماريسكا، المؤلف من 24 لاعباً، لقب البطولة بعد تغلبه في النهائي على باريس سان جيرمان
الفرنسي، لينال مكافأة إجمالية 11.4 مليون جنيه إسترليني.
وفي موقف مدهش، قرر نجوم البلوز
، التخلي عن جزء من مكافآتهم، لجمع الأموال لأرملة (جوتا وأطفاله الثلاثة)، وهو قتل بشكل مأساوي في حادث سيارة مع أخيه (أندريه سيلفا)، دون تحديد النسبة المئوية لهذا التبرع.
وتبلغ جائزة كل لاعب نحو 475 ألف جنيه إسترليني لدوره في الفوز بالبطولة، على أن يتم تخفيضها بسبب الضرائب وتكاليف الضمان الاجتماعي قبل عرضهم السخي على عائلة جوتا.