هدايا مذهلة من رونالدو لجورجينا رودريغيز لمناسبة الخطوبة

كرة القدم

2025-08-15 | 00:32
هدايا مذهلة من رونالدو لجورجينا رودريغيز لمناسبة الخطوبة

بعد أن قدّم لها خاتم الخطوبة المرصع بالألماس

بعد أن قدّم لها خاتم الخطوبة المرصع بالألماس، الذي قُدّر ثمنه بنحو 3،7 مليون جنيه إسترليني، قدّم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق النصر السعودي، سلسلة من الهدايا الفاخرة لخطيبته جورجينا رودريغيز.
وذكرت وسائل اعلام، أن قيمة الهدايا المتتالية بلغ نحو 270 ألف جنيه إسترليني، وتصدرتها سيارة كهربائية فاخرة من طراز بورشه تايكان بيضاء اللون ثمنها 78,250 جنيها إسترلينيا، وساعة أوديمار بيجيه بسعر 53 ألف جنيه إسترليني، وساعة أخرى من باتيك فيليب بقيمة 42 ألف جنيه إسترليني.
وشملت الهدايا حقائب من ديور ولويس فويتون بقيمة سبعة آلاف جنيه إسترليني، وقطع ملابس راقية بقيمة 18,700 جنيه إسترليني، ومجموعة متنوعة من الفساتين والبلوزات بلغت قيمتها 18,700 جنيه إسترليني.



