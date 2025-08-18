ماركوفيتش تقرر وتنفذ .. عشاء مع المشجع المحظوظ

تُعرف بلقب "أجمل لاعبة كرة قدم في العالم"

قدمت لاعبة كرة القدم الكرواتية آنا ماركوفيتش، التي تُعرف بلقب "أجمل لاعبة كرة قدم في "، مفاجأة لجمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما وعدت بأخذ أّول مشجع يخمّن وجهتها المقبلة إلى عشاء.

ماركوفيتش، نشرت مقطع فيديو على حسابها في "تيك توك" وعلّقت "أنا في طريقي للتوقيع مع…؟ اتركوا توقعاتكم في خانة التعليقات"، ليتسابق المتابعون في محاولة معرفة النادي الجديد، بين أندية كبرى مثل يونايتد، مرورا بأندية في بلدها كرواتيا.

غير أنّ جميع التخمينات كانت خاطئة، إذ أعلنت ماركوفيتش لاحقا انتقالها رسميا إلى صفوف فريق بروكلين للسيدات في الولايات المتحدة، ونشرت صورا لها بالقميص الجديد.

الانتقال أثار تفاعلا واسعا من المشجعين والمشاهير، حيث هنأتها نجمة منتخب كلو كيلي، أما الجماهير، فانهالت تعليقاتهم بين من تعهّد بمتابعة كل مبارياتها، ومن أعلن استعداده للسفر إلى بروكلين لمشاهدتها عن قرب، فيما سأل آخرون عن كيفية شراء قميصها الجديد.

ماركوفيتش، كانت قد أكدت في تصريحات سابقة أنها تسعد حين تُوصف بأنها "جميلة"، لكنها لا تحب أن يُطلق عليها لقب "مثيرة"، مشيرة إلى أن الأوصاف المرتبطة بجمالها لا يجب أن تطغى على مسيرتها كلاعبة كرة قدم محترفة.







