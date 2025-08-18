عاجل
مصادر مقربة من الحزب للجديد: الحوار هو السبيل الوحيد للوصول الى الاستقرار في البلاد
معلومات الجديد: قائد الجيش حريص على المؤسسة العسكرية ولن يدخلها في الازمات السياسية أو المذهبية لذلك سينجز الخطة ويحولها الى مجلس الوزراء على ان تطبق بعد حصول اجماع سياسي عليها
معلومات الجديد: رئيس الجمهورية أصر على ضرورة تطمين البيئة الشيعية لاسيما بعد الازمة السياسية التي سببتها قرارات الحكومة الاخيرة
مصادر دبلوماسية للجديد: باراك وأورتاغس غادرا بيروت الى تل أبيب حيث سيتباحثان في الخطوات التي ستقوم بها اسرائيل مقابل استكمال الخطوات اللبنانية
كريستيانو رونالدو يتفاعل إلكترونياً مع فنانة عربية

كرة القدم

2025-08-18 | 07:02
تفاعل النجم البرتغالي مع منشور للفنانة العراقية

تفاعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي مع منشور، للفنانة العراقية مريم غريبة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.
ونشر إعلاميون عرب بينهم الصحفي حيدر النعيمي أن هذا التفاعل أثار فضول المتابعين حول طبيعة هذا التفاعل وإمكانية وجود تعاون مستقبلي بين الطرفين.
‎وليست هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها رصد تفاعل من رونالدو مع منشورات لفنانات عربيات، وهو الذي يتواجد حالياً في هونغ كونغ مع فريقه النصر، تمهيداً لخوض مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد جدّة.



كريستيانو رونالدو باقٍ مع النصر حتى 2027
2025-06-26

كريستيانو رونالدو باقٍ مع النصر حتى 2027

فيديو - كريستيانو رونالدو يتسبب بأزمة في ولاية غوا الهندية
2025-08-17

فيديو - كريستيانو رونالدو يتسبب بأزمة في ولاية غوا الهندية

فيديو - هدية غريبة من إعلامي سعودي الى كريستيانو رونالدو
2025-08-16

فيديو - هدية غريبة من إعلامي سعودي الى كريستيانو رونالدو

السعودية ريم العنزي شبيهة جورجينا رودريغيز تهدد كريستيانو رونالدو بعد خطوبته
2025-08-12

السعودية ريم العنزي شبيهة جورجينا رودريغيز تهدد كريستيانو رونالدو بعد خطوبته

