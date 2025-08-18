كريستيانو رونالدو يتفاعل إلكترونياً مع فنانة عربية

تفاعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
، قائد فريق النصر السعودي مع منشور، للفنانة العراقية مريم
غريبة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام
.
ونشر إعلاميون عرب بينهم الصحفي حيدر النعيمي أن هذا التفاعل أثار فضول المتابعين حول طبيعة هذا التفاعل وإمكانية وجود تعاون مستقبلي بين الطرفين.
وليست هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها رصد تفاعل من رونالدو
مع منشورات لفنانات عربيات، وهو الذي يتواجد حالياً في هونغ كونغ
مع فريقه النصر، تمهيداً لخوض مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد
جدّة.