كريستيانو رونالدو يتفاعل إلكترونياً مع فنانة عربية

تفاعل النجم البرتغالي مع منشور للفنانة العراقية

تفاعل النجم البرتغالي ، قائد فريق النصر السعودي مع منشور، للفنانة العراقية غريبة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي .

ونشر إعلاميون عرب بينهم الصحفي حيدر النعيمي أن هذا التفاعل أثار فضول المتابعين حول طبيعة هذا التفاعل وإمكانية وجود تعاون مستقبلي بين الطرفين.

‎وليست هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها رصد تفاعل من مع منشورات لفنانات عربيات، وهو الذي يتواجد حالياً في مع فريقه النصر، تمهيداً لخوض مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام جدّة.







