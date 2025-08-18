Manchester United fans have labelled the new ticketing system 'a DISGRACE' 🤬🔴 pic.twitter.com/fRqjd9fRmT — Daily Mail Sport (@MailSport) August 17, 2025

شهدت مباراة يونايتد أمام آرسنال في افتتاح الدوري الإنجليزي فوضى تنظيمية أثارت غضب جماهير " الحمر"، بعدما تسبّب النظام الجديد لحجز التذاكر بطوابير طويلة خارج ملعب "أولد ترافورد"، ليصفه كثيرون بأنه "عار" و"فضيحة".وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة للجماهير العالقة أمام البوابات، قبل دقائق قليلة من صافرة البداية، فيما أرجعت وسائل إعلام بريطانية الأزمة إلى مشاكل في نظام التذاكر الإلكتروني القائم على التحقق من الهوية (ID verification) الذي أُدخل هذا الموسم لمكافحة السوق السوداء.ورغم أنّ الهدف المعلن للنظام هو تأمين دخول آمن وممتع للجماهير"، إلّا أنّ التطبيق العملي تسبّب في نتائج عكسية، حيث تأخّر الآلاف عن الدخول، واضطر بعضهم لمتابعة الدقائق الأولى من خارج المدرجات.النادي لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي، بينما قارن مشجعون الموقف بما حدث مع جماهير ، الذين واجهوا أزمة مماثلة في مباراتهم الافتتاحية ضد ، بعد تعطل نظام التذاكر الرقمي الجديد في ملعب "ستامفورد بريدج".ورغم الفوضى التنظيمية، تمكنت جماهير يونايتد التي دخلت في النهاية من مشاهدة انطلاقة قوية لفريقها، لكن آمالها اصطدمت بفوز آرسنال (1-0).