إنجاز تاريخي جديد لمحمد صلاح

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إنجاز تاريخي جديد لمحمد صلاح
A-
A+

كرة القدم

2025-08-20 | 01:13
إنجاز تاريخي جديد لمحمد صلاح

حقق النجم المصري محمد صلاح إنجازا تاريخيا جديدا

حقق النجم المصري محمد صلاح إنجازا تاريخيا جديدا، بعدما توّج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا من قبل رابطة اللاعبين المحترفين (PFA) لموسم 2024-2025، خلال الحفل الذي أقيم في دار الأوبرا بمدينة مانشستر مساء الثلاثاء.
وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يظفر بالجائزة ثلاث مرات، بعد أن نالها سابقا في موسمي 2017-2018 و2021-2022، وجاء هذا التكريم المستحق تتويجا لموسم استثنائي قدّم فيه 29 هدفًا و18 تمريرة حاسمة، قاد بها ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.
وتفوّق صلاح على منافسين بارزين، من بينهم برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد، وألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، إلى جانب ديكلان رايس (آرسنال)، كول بالمر (تشيلسي)، وأليكسيس ماك أليستر زميله في ليفربول.
كما شهد الحفل تتويج مورغان روجرز (أستون فيلا) بجائزة أفضل لاعب شاب، بينما حصلت الإسبانية ماريوونا كالدانتي على جائزة أفضل لاعبة في دوري السيدات، وتُوِّج جيمس ترافورد بجائزة أفضل لاعب في التشامبيونشيب بعد تألقه اللافت مع بيرنلي قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.
يُذكر أن جوائز رابطة اللاعبين المحترفين تُمنح بناءً على تصويت اللاعبين أنفسهم، حيث يتم أولًا إعداد قائمة مختصرة قبل التصويت النهائي، مع منع اللاعبين من التصويت لزملائهم في الفريق.


