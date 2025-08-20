إنجاز تاريخي جديد لمحمد صلاح

حقق النجم إنجازا تاريخيا جديدا، بعدما توّج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا من قبل رابطة اللاعبين المحترفين (PFA) لموسم 2024-2025، خلال الحفل الذي أقيم الأوبرا بمدينة مساء الثلاثاء.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ يظفر بالجائزة ثلاث مرات، بعد أن نالها سابقا في موسمي 2017-2018 و2021-2022، وجاء هذا التكريم المستحق تتويجا لموسم استثنائي قدّم فيه 29 هدفًا و18 تمريرة حاسمة، قاد بها للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وتفوّق منافسين بارزين، من بينهم برونو فرنانديز نجم ، وألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، إلى جانب ديكلان رايس (آرسنال)، كول (تشيلسي)، وأليكسيس ماك أليستر زميله في ليفربول.

كما شهد الحفل تتويج مورغان روجرز (أستون فيلا) بجائزة أفضل لاعب شاب، بينما حصلت ماريوونا كالدانتي على جائزة أفضل لاعبة في السيدات، وتُوِّج ترافورد بجائزة أفضل لاعب في التشامبيونشيب بعد تألقه اللافت مع بيرنلي قبل انتقاله إلى .

يُذكر أن جوائز رابطة اللاعبين المحترفين تُمنح بناءً على تصويت اللاعبين أنفسهم، حيث يتم أولًا إعداد قائمة مختصرة قبل التصويت النهائي، مع منع اللاعبين من التصويت لزملائهم في الفريق.





